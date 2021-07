Nella quarta e penultima puntata di Temptation Island 2021 il pubblico ha visto la fine della storia d’amore tra Floriana Angelica e Federico Rasa. Storia che è finita nel peggiore dei modi, con lui in lacrime e lei molto decisa a rompere definitivamente dopo aver visto tutti quei video con la single Vincenza.

All’ennesimo filmato in cui la complicità tra i due era evidentemente molto forte, Floriana ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato ma, colpo di scena, per la prima volta in questa edizione di Temptation Island 2021 lui ha rifiutato. Federico ha quindi continuato a flirtare con la tentatrice ‘scelta’ nella prima puntata e, dopo poco, la sua fidanzata ha chiesto nuovamente a Filippo Bisciglia un falò. Il secondo tentativo è andato a buon fine: Federico ha accettato di vederla.

Temptation Island 2021, la promessa di Federico a Vincenza prima del falò



Il rifiuto iniziale al falò, l’esterna con la tentatrice e poi il crollo, in previsione del secondo confronto. Come se all’improvviso Federico si fosse reso conto del rischio di perdere Floriana – questo, almeno, il sentimento comune del pubblico social – ha deciso di incontrare la fidanzata. Ma non prima di fare una promessa a Vincenza che forse a qualcuno è sfuggita: “Ti prometto che non mi dimenticherò mai di te, qualsiasi cosa succeda”.







Eppure più tardi, al confronto con Floriana, che è andata dritta verso la strada dell’addio, Federico ha provato in tutti i modi di farle cambiare idea. Ha anche interrotto il falò perché in lacrime. Ma lei ha infilato una per una le perle di lui al villaggio: “Mi hai spu*** con una che conosci da 10 giorni. Hai detto che baci più il cane di me. Poi che non mi vedi come madre dei tuoi figli e che in casa sto sempre in pigiama. Ma ti rendi conto? Mi fai schifo, mi hai fatto vomitare”.

Floriana dopo l’ennesimo video di Federico non ci sta e chiede nuovamente il falò di confronto immediato! Il suo fidanzato questa volta si presenterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/1INi2hblMn July 19, 2021

Si preannuncia un falò super infuocato tra Floriana e Federico 🔥 Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #TemptationIsland pic.twitter.com/vZYYpvlvfB July 19, 2021

E ancora: “Non mi lasci per non ferirmi? Bene ti lascio io allora. Fai schifo e sei un ridicolo. Un’altra come me non la troverai più. Decido di tornare a casa da sola basta”. Lui ha provato a giustificarsi (“Non ho provato attrazione per nessuno te lo giuro su mia madre. Quella non mi piaceva, mi è servita solo per capire cosa provavo per te. Mi stai facendo piangere)” ma niente da fare. Anche se il sentore è che succederà qualcosa di nuovo tra i due.