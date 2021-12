Ballando con le stelle, Federico fashion Style non riesce a trattenersi. Puntata ricca di colpi di scena quella dello show di Milly Carlucci. E le luci, questa volta, si sono accese durante il ballo di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei Vip, che proprio durante la diretta tv lancia la sua dedica d’amore.

Un palcoscenico che riesce a fare emergere aspetti che altrimenti rimarrebbero spesso celati. Ballando con le stelle diventa non solo un appuntamento fisso per il sabato sera italiano, ma anche scenario dove a entrare in gioco non solo le competenze in ambito di danza, ma molto di più.

Un altro concorrente si è lasciato andare a una pura dichiarazione d’amore: “Sto con Letizia da 15 anni e abbiamo sempre desiderato avere una bambina. Dopo tanto tempo che non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e anche lì ci sono state complicanze”, racconta il parrucchiere.





“Stava per perdere la vita”. Le parole del parrucchiere dei Vip colpiscono il cuore di tutti. Federico Lauri è sposato da tanti anni con una donna di nome Letizia Porcu. La coppia ha anche una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale.

Federico fashion style non trattiene le lacrime davanti ai giudici, incontrando le parole di Selvaggia Lucarelli. “Ho apprezzato la sua capacità di arrivare a un po’ di verità. Credo che piangere gli sia costato moltissimo, perché è l’opposto della tua maschera”.