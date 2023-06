“Ma è pazzesco”. Federica Sciarelli, la notizia boom arriva dopo la puntata di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli ha ricevuto una spettacolare notizia nella giornata di giovedì 15 giugno. Tutto è successo subito dopo la puntata di Chi l’ha visto, che si è occupata di fatti molto importanti. In particolare, ci si è soffermati sulla sparizione della piccola Kata, la bimba scomparsa dall’ex hotel Astor di Firenze, dove viveva con la sua famiglia. Ha 5 anni e si teme che possa essere stata rapita da qualcuno, ma gli investigatori ancora non hanno trovato risposte definitive.

Durante l’appuntamento con Federica Sciarelli, a Chi l’ha visto sono intervenuti la madre e il padre della bimba, Katherine e Miguel Angel, i quali hanno fatto sapere in diretta televisiva: “Non vogliamo sapere perché l’avete presa, ma per favore lasciatela andare”. Sono seriamente in ansia per ciò che potrebbe essere successo alla figlia e, grazie alla conduttrice Rai, è stato fatto partire questo appello affinché possa essere ritrovata il prima possibile, ovviamente in vita.

Leggi anche: “Non dovevate farlo vedere”. Giulia Tramontano, bufera su Chi l’ha visto. Critiche dal pubblico





Federica Sciarelli, bella notizia dopo la puntata di Chi l’ha visto

La notizia più bella che ha coinvolto Federica Sciarelli è relativa agli ascolti tv di Chi l’ha visto. Il programma è stato decisamente molto seguito dal pubblico, sbaragliando praticamente la concorrenza. Parlando di Rai1, lo speciale Porta a Porta dedicato a Silvio Berlusconi è stato visto da 1 milione e 572mila telespettatori, mentre la serie New Amsterdam su Canale 5 si è fermata a 1 milione e 326mila persone davanti al piccolo schermo.

Invece Chi l’ha visto ha proprio vinto la serata di ascolti, nonostante la grande attenzione mediatica riservata ai funerali di Berlusconi, infatti è stato visto da 2 milioni e 136mila spettatori totalizzando uno share del 14,2%. Grande festa quindi per Rai3, che non si attendeva di vincere contro i principali avversari. Da segnalare inoltre 1 milione e 112mila persone che hanno guardato The Good Doctor su Rai2 e C’è solo un presidente su Italia 1 è stato guardato da 707mila telespettatori.

Grazie a tutti. La puntata in diretta è terminata. Gli appelli di #chilhavisto tornano su #Rai3 mercoledì #21giugno in prima serata. La redazione è sempre operativa con il sito e i social.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/bRDvGyX5Ix — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 14, 2023

Come scritto dalle pagine social ufficiali di Chi l’ha visto, la prossima puntata della trasmissione di Sciarelli andrà nuovamente in onda la prossima settimana, precisamente nella serata di mercoledì 21 giugno sempre su Rai3.