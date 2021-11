Federica Sciarelli è una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate dal pubblico. Il suo stile sempre pacato al pari del suo modo di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani negli anni hanno conquistato il pubblico. Molto importanti le sue inchieste nel tentativo di ritrovare persone che sono scomparse.

In molti hanno notato nelle ultime puntate di Chi l’ha visto un cambio di outfit da parte di Federica Sciarelli. La conduttrice ha sempre indossato i pantaloni e il pubblico ha imparato a conoscerla vestita in questo modo. Ma da qualche tempo a questa parte è andata in video con la gonna. E tanti telespettatori affezionati si sono domandati il motivo di questo cambio e da cosa fosse nata tale novità.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha spiegato perché in effetti ha cambiato modo di abbigliarsi. Dietro a tale ‘mutamento di rotta’ c’è una storia assai curiosa e tutta da raccontare. All’origine dell’intera vicenda c’è una puntura di calabrone avvenuta al mare a cui ha fatto seguito una visita al pronto soccorso. Infatti, poco prima di iniziare la nuova stagione di Chi l’ha visto che va in onda su Rai3, Federica Sciarelli si è voluta godere l’ultimo scampolo d’estate concedendosi relax e riposo in spiaggia.





Tuttavia nel sedersi ha notato un calabrone che nell’essere schiacciato l’ha punta sulla coscia. Ha avvertito dolore alla gamba, ma allo stesso modo non è ricorsa ad alcun trattamento. Sperava che il problema si risolvesse in modo naturale e, invece, la situazione non è migliorata e il dolore col passare dei giorni si è fatto acuto. Quindi è andata al pronto soccorso e le sono stati prescritti degli antibiotici.

Prima che però il gonfiore alla gamba passasse del tutto, ci sono voluti diversi giorni. Nel frattempo ha iniziato l’avventura della nuova stagione di Chi l’ha visto?: “La costumista e uno dei miei autori mi hanno consigliato di indossare la gonna al posto dei pantaloni che non avrebbero nascosto il gonfiore”, ha spiegato la giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni. Da questo momento arriva il cambio nell’outfit: “Hai delle belle gambe e stai bene, continua a metterla”, è stato il commento della capostruttura del programma nel vedere Federica Sciarelli con la gonna. “Mi ha convinto e da allora la indosso per la diretta”, ha chiosato la giornalista.