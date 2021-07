Messa in onda di Chi l’ha visto?, quella prevista a breve. In studio Federica Sciarelli che, dopo aver affrontato il caso sulla drammatica scomparsa e le relative indagini su Denise Pipitone, parlerà di un altra vicenda, ovvero quella di Federica Farinella, scomparsa da Asti nel 2001 e i cui resti sono stati trovati 17 lunghi anni dopo.

La trasmissione prevede una puntata dedicata al caso della giovane ragazza che sognava di diventare una star della tv e che è scomparsa dalla sua abitazione in provincia di Asti il 2 settembre 2001. Una vicenda con una conclusione decisamente drammatica: i resti scheletrici del corpo di Federica Farinella sono stati ritrovati 17 anni dopo. E nello studio di Federica Sciarelli verrà ripercorsa l’intera storia della giovane vittima.

Federica Farinella apparteneva a quella generazione di giovani donne che davanti al piccolo schermo vedevano nelle protagoniste di Non è la Rai la possibilità di realizzare i propri sogni. Farinella sognava esattamente questo, ovvero che il mondo dello spettacolo e della televisione potesse un giorno parlare di lei.





A Federica Farinella non mancava di certo nulla per poterlo fare accadere. Una ragazza indiscutibilmente bella, che avrebbe potuto trovare successo su una passerella così come sul set di un flm, o ancora su un palcoscenico in prima serata. Sogni che poi, per la piemontese di origini siciliane, quel terribile 2 settembre del 2001 si sono infranti per sempre.

Quel 2 settembre, per l’esattezza una domenica, la giovane Federica si trovava con la famiglia presso la villa di campagna a Chiusano d’Asti. Era seduta sulla sdraio, poi si sposta sull’altalena, in attesa del pranzo, quando sarà vista per l’ultima volta. Di Federica alcuna traccia da allora, fino al ritrovamento dei resti. Questo e molto altro, verrà raccontato nello studio di Chi l’ha visto? affinché la memoria della storia di Federica e dell’Italia di quegli anni non vada persa per sempre.