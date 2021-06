Sono giorni convulsi per il caso Denise Pipitone, sulla vicenda ora interviene anche Federica Sciarelli. Nelle ore scorse avevano fatto molto discutere le dichiarazioni dell’ex pm Maria Angioni, pubblico ministero a Marsala tra il 2004 e il 2005, titolare dell’inchiesta ha lanciato una vera e propria bomba. “Siamo riusciti, io e altre due donne molto colte e intelligenti, ad individuare una persona che pensiamo sia Denise. Ha una figlia. Ho passato tutto all’avvocato Frazzitta e alla Procura. Ho la personale certezza che Denise Pipitone sia viva. Si tratta di una famiglia, non per forza rom, difficilmente controllabile”.



“Non sta con componenti della famiglia allargata ma ci siamo arrivati proseguendo tale pensiero. – Ha proseguito l’ex pm del caso Denise Pipitone – Temo sia per la sua sicurezza fisica che per il suo nucleo familiare perché è probabile che non lo sappia. Temo che non lo sappia la figlia e che non lo sappia il marito. Denise vive in un contesto ‘internazionale’ familiare molto sereno, sono persone che vivono bene”. Parole che Federica Sciarelli per ora non commenta.



Come non commenta quelle di Piera Maggio che, nelle scorse ore, ha postato la famosa foto in cui tiene in braccio la figlia e ha scritto: “Voi che avete rapito Denise, nonostante siano passati giorni, mesi, anni…raccoglierete quello che avete seminato, sia in terra che in cielo. Mostri siete e sempre lo sarete”. La normalità per Federica Sciarelli, sempre attenta non superare il limite.







Federica Sciarelli alla quale, però, nelle settimane scorsa è stata affibbiata una voce poco simpatica. Nel dettaglio, si vociferava avesse poco gradito l’intromissione nel caso di Denise da parte di altre trasmissioni Rai. La risposta non si era fatta attendere. La giornalista aveva risposto, in maniera indiretta, ritenendo giusto che tutti continuino a parlare della sparizione della bambina.



Sempre a proposito di Denise Pipitone, e alle critiche sul clamore mediatico nato dopo la notizia dalle televisione russa di un bimba simile a Denise, Federica Sciarelli aveva replicato. Stavolta più duramente ha tenuto a precisare che lei e il suo team di lavoro non hanno mai abbandonato l’inchiesta, parlandone sempre in tv anche quando l’attenzione mediatica era scemata.