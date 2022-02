Momento dolcissimo a Mattino 5, al termine della puntata del 14 febbraio 2022. Al termine dell’episodio di San Valentino, Federica Panicucci ha ricevuto una dolce sorpresa in diretta dal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all’amata un mazzo di rose rosse. Neanche a dirlo, la conduttrice si è sciolta in un sorriso emozionato, innamorata come non mai. Certo, avrebbe potuti lasciarli dentro il camerino, oppure avrebbe potuto fare una foto una volta arrivata a casa (in alternativa niente). Invece la padrona di casa di Mattino 5 ha condiviso con i suoi fan e telespettatori del programma il suo amore per Marco.

Insomma, Federica Panicucci ha apprezzato molto il regalo del suo promesso sposo. Sempre presente e anche adesso, Francesco Vecchi, l’altro conduttore del programma che ha prima ringraziato la collega ironizzando sul fatto che le rose fossero per lui, poi ha omaggiato Federica per quel bel presente. Dopo i litigi dei primi anni, ora tra i due sembra tutta acqua passata: oggi il rapporto professionale tra il tandem di Mattino 5, almeno da quanto emerge innanzi alle telecamere, sembra non essere tempestoso.

A questo punto Federica Panicucci dice: “Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui. E tu Francesco? Non vuoi augurare buon San Valentino?”. “Ma io lo ho già augurato”, la risposta secca del conduttore che tra le righe ha fatto capire che preferisce delle dimostrazioni d’amore un po’ meno vistose.





Tuttavia in studio Federica Panicucci ha mostrato molta tenerezza per il bel gesto di Bacini, insomma, secondo tanti utenti sembrava sinceramente sorpresa. Ma se tanti spettatori del programma hanno apprezzato, dall’altra parte, moltissimi, hanno criticato la scelta della conduttrice di mostrare questo siparietto non richiesto.

Insomma, in tanti non hanno ben sopportato che in una trasmissione che dovrebbe parlare di cose serie si è dato spazio a tanta leggerezza. E naturalmente qualcuno si è risentito per il gesto non proprio naturalissimo di Federica Panicucci, ma quella è un’altra storia.