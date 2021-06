Questa stagione televisiva sta volgendo al termine. Quasi tutti gli appuntamenti fissi stanno per finire o sono già finiti e hanno dato appuntamento al pubblico in autunno ma come sempre le indiscrezioni sul futuro di conduttori e programmi non mancano. Una in particolare è stata lanciata dal settimanale NuovoTv e riguarda Mattino Cinque, il contenitore del mattino della rete ammiraglia Mediaset.

La trasmissione è condotta da tempo da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ma stando alla bomba sganciata dal magazine la presentatrice dovrebbe cedere il testimone nel weekend. Questo perché da qualche anno si parla di una versione estesa al sabato e alla domenica di Mattino Cinque e, anche se al momento è ancora tutto da definire, un nome è già spuntato.

“Adriana Volpe al timone di Mattino Cinque al posto di Federica Panicucci”

Si devono certamente attendere conferme, che arriveranno solo con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, ma stando a quanto riportato dal settimanale NuovoTv le voci vorrebbero che a prendere il posto di Federica Panicucci a Mattino Cinque fosse Adriana Volpe, che è reduce dal flop di Ogni Mattina su Tv8. Sembra infatti certa, ormai, la chiusura del contenitore del canale di Discovery per mancanza di pubblico nonostante i vari cambiamenti in corsa.





Dunque per Adriana Volpe si prospetta una nuova vita sul piccolo schermo. Avrebbe già siglato un contratto con Mediaset della durata di 2 anni e questo aprirebbe una serie di occasioni per lei, dopo l’occasione avuta con Ogni Mattina di misurarsi con una vera e propria maratona televisiva quotidiana in diretta ogni giorno, esclusi il sabato e la domenica.

E a quanto si mormora il primo impegno con l’azienda di Cologno Monzese dovrebbe essere legato al Grande Fratello Vip. Sarà Adriana Volpe la nuova opinionista? Dopo l’esperienza del reality show nelle vesti di concorrente, dovrebbe essere pronta a tornare ma per commentare le vicende dei nuovi vipponi della sesta edizione. A settembre, quindi, dovrebbe sedere sulla poltroncina che è stata di Antonella Elia, che non è stata confermata.