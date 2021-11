Arriva una notizia tutt’altro che piacevole per il pubblico di Federica Panicucci. I telespettatori non hanno avuto nemmeno il tempo di festeggiare l’annuncio della sua conduzione del ‘Capodanno in musica’, che torna il 31 dicembre dopo la fallimentare esperienza della puntata speciale del ‘Grande Fratello Vip’ dello scorso anno. E all’improvviso è giunta questa indiscrezione, che presumibilmente non avrà entusiasmato nemmeno la stessa conduttrice televisiva, che si attendeva ben altro.

Soltanto pochi giorni fa ha invece attaccato una cattiva abitudine dei concorrenti del ‘GF Vip 6’, durante l’appuntamento con ‘Mattino Cinque’: “Fumare fa molto male, è dannoso per la salute. Questo va sempre detto e va sempre ricordato, quando mi collego li vedo spesso con la sigaretta in bocca. Questo è un esempio da non seguire”. Poi la padrona di casa di ‘Mattino Cinque’ ha anche voluto prendere le distanze da un’affermazione grave del concorrente Nicola Pisu, che si era lasciato scappare una brutta frase sulla Trevisan.

Si è parlato per tantissimo tempo della possibilità che potesse essere a rischio la permanenza di Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. Non siamo in presenza di una conferma di questi rumor, ma ne è uscito un altro che riguarda comunque la sua trasmissione. Seppur in maniera temporanea, sarebbero pronti a ‘farla fuori’ e in maniera inaspettata. Una scelta quella dell’azienda che potrebbe lasciare di stucco la presentatrice, la quale avrebbe avuto voglia di proseguire senza interruzioni il suo percorso.





A sganciare la bomba su Federica Panicucci è stato il sito ‘Dagospia’ e in particolare il giornalista Giuseppe Candela: “La vera notizia? Il giornalista Francesco Vecchi dal 13 dicembre sarà in conduzione in solitaria, senza Federica Panicucci. Come avrà preso questo stop aziendale?”. Dunque, Vecchi andrebbe avanti da solo prima dell’inizio delle festività di Natale. Difficile capire perché il ‘Biscione’ sia proiettato verso questa decisione, ma sta di fatto che ci sarebbe ormai quasi la conferma.

Già poco più di un mese fa aveva fatto discutere l’assenza di Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. Nell’appuntamento del 5 ottobre, ‘Mattino Cinque’ aveva concentrato tutte le attenzioni sullo speciale elezioni, dopo le votazioni amministrative di domenica e lunedì precedenti. Dalle ore 8.45 Francesco Vecchi aveva toccato questo argomento, senza l’ausilio della collega, generando perplessità.