Momento molto difficile per Federica Panicucci, che nella serata del 31 dicembre aspetterà con tutti gli italiani l’arrivo del 2022. Andrà infatti in onda su Canale 5 il suo programma ‘Capodanno in musica’, ma sono davvero tante le problematiche con le quali sta dovendo fare i conti la conduttrice televisiva. A causa del coronavirus ha infatti già perso Albano Carrisi, che avrebbe dovuto affiancarla. Inoltre, anche i comici Pio e Amedeo non dovrebbero esserci perché stanno rispettando la quarantena.

Qualche settimana fa Federica Panicucci si è soffermata sul suo lato più prettamente personale. Infatti, lei e il suo compagno Marco Bacini hanno incontrato Papa Francesco. Le storie del momento sono state condivise sui social da entrambi, proprio per comunicare quanto l’emozione del momento sia stata incontenibile: “Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto la conduttrice Mediaset a corredo del video che la mostra stringere la mano al Santo Padre.

Nelle ultime ore, stando a quanto scritto da ‘DavideMaggio.it’, è saltata anche un’ospitata di un altro famoso sempre a causa del Covid. Federica Panicucci, salvo ulteriori imprevisti dell’ultim’ora, dovrebbe per il momento contare su Annalisa, Emma Muscat, Riki, Rocco Hunt, Patty Pravo, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti. Ma precisamente sarebbero altri tre gli ospiti che non potranno essere presenti. Ma è uno in particolare che ha lasciato tutti di stucco e che ha deluso migliaia e migliaia di persone.





Per colpa del coronavirus Federica Panicucci non avrà a disposizione per salutare l’arrivo del 2022 i Gemelli Diversi, Michele Zarrillo e anche Andrea Damante. Il dj è l’ultimo in ordine di tempo ad aver comunicato la brutta notizia alla presentatrice, che comunque non si è persa d’animo e ha subito ricercato nuovi sostituti. Stando alle ultime notizie, ci saranno al Teatro Petruzzelli di Bari Fabio Rovazzi, Ermal Meta e i Tiromancino, che avranno il compito di sostituire a dovere coloro che mancano all’appello.

Andrea Damante, oltre ad essere un deejay, è anche modello e influencer. Classe 1990, ha preso parte a ‘Uomini e Donne’, dove aveva cominciato la relazione sentimentale con Giulia De Lellis. Poi è anche entrato a far parte di un’edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e attualmente è legato ad Elisa Visari. Da segnalare il suo grande seguito su Instagram, infatti ha più di 2 milioni di follower.