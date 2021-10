Il pubblico di Canale 5 è rimasto decisamente sorpreso da ciò che è successo nella mattinata di martedì 5 ottobre. Quando è iniziata la trasmissione ‘Mattino Cinque’ tutti si sono subito accorti di una situazione inedita, infatti non era presente Federica Panicucci. Un’assenza pesante e inaspettata, che ha fatto molto rumore. Alla conduzione del programma c’è infatti stato da solo Francesco Vecchi, che ha condotto in porto lo stesso con la sua comunque straordinaria professionalità.

A proposito di Federica Panicucci, nelle scorse ore era arrivata una buona notizia per lei e la collega Barbara D’Urso. Il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che il ‘GF Vip 6’ sarà toccato come argomento da ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso e da ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci: “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattio 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”. Ora andiamo a vedere insieme i motivi che hanno spinto Mediaset ad escluderla.

L’emittente di Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non permettere a Federica Panicucci di presentare questa puntata di ‘Mattino Cinque’ e di affidare il compito esclusivamente al suo collega. Dietro questa scelta una motivazione ben precisa, che però non è stata accolta favorevolmente da tutti i telespettatori. Anzi, alcuni pensano addirittura che sia stata presa una decisione poco carina nei suoi confronti, anche perché in questi anni ha sempre dimostrato di essere all’altezza di ogni situazione.





Nell’appuntamento del 5 ottobre, ‘Mattino Cinque’ ha concentrato tutte le attenzioni sullo speciale elezioni, dopo le votazioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Dalle ore 8.45 Francesco Vecchi ha toccato questo argomento, senza l’ausilio della collega Federica Panicucci. Alcuni non hanno compreso perché la donna non abbia condotto la puntata, visto che in molti la ritengono capace di tenere testa anche a tematiche politiche. Ma la decisione di Mediaset è stata netta.

Molto probabilmente Federica Panicucci tornerà regolarmente al suo posto nella puntata del 6 ottobre di ‘Mattino Cinque’. Presumibilmente comunque non si è in presenza di nessun caso, ma la conduttrice era sicuramente a conoscenza di questa scelta. Anche se non potremo forse mai sapere se abbia davvero gradito questa situazione, ma sarà difficile che possa rilasciare qualche dichiarazione in merito. Staremo a vedere.