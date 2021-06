“Ora devo pensare a curarmi”. Fariba Tehrani dopo l’Isola, “ma chi me l’ha fatto fare?”: è ancora provata

Fariba Tehrani, la rivelazione al suo rientro in Italia. Torna a parlare la madre di Giulia Salemi dopo l’avventurosa esperienza trascorsa insieme agli altri naufraghi sull’Isola Dei Famosi. Dopo la quarantena, per Fariba torna il tempo di riprendere in mano impegni e passioni quaotidiani, tutto senza perdere di vista il benessere fisico. La madre di Giulia Salemi lo annuncia così.

Che l’avventura sull’Isola dei Famosi lasci i segni è una dato insindacabile. Tra i naufraghi che hanno paetecipato all’edizione 2021 del reality show, anche Fariba Tehrani mostra i segni di una permanenza sull’Isola ai limiti della sopravvivenza ma fortunatamente nulla di irreparabile. Una volta rientrata in Italia e finito il periodo di quarantena, la madre dell’ex gieffina torna alla propria vita a pieno ritmo.

“Adesso devo pensare alla mia salute e dovrei curarmi post Isola dei Famosi”, comunica ai fan, senza nascondere alcuni segni sulle gambe ancora in fase di cicatrizzazione. Poi torna a parlarne così: “Chi me l’ha fatta fare questa Isola? Porto mille acciacchi, sono invecchiata di sedici anni”. Coccige deviato e calcificato, costola incrinata, tutto questo merita la dovuta attenzione.





Ma nella cura di se stessa non perde di vista la vita dell'amata figlia, che insieme al suo Pierpaolo sta sicuramente vivendo un periodo di ritrovata serenità sentimentale. Un momento di gioia che incontra anche il sostegno della madre affinchè i due realizzino i loro più grandi sogni. Il messaggio di Fariba non può ricevere l'apprezzamento di molti.

“Piccola mia ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me…”. Una mamma che ancora una volta non può che essere fiera di una figlia come Giulia Salemi, definita da Fariba come “una sveglia, una cuoca, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera e un gpp (trova tutto!)…”.