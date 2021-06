Tantissima sorpresa per le ultime dichiarazioni che ha rilasciato Fariba Tehrani durante un’ intervista radiofonica avvenuta di recente. La mamma di Giulia Salemi ha infatti raccontato i suoi gravi problemi di salute iniziati dopo aver fatto ritorno dall’Isola dei Famosi, reality in merito al quale sono anche emerse altre sue rivelazioni scomode.

Il programma radiofonico è Non succederà più, al quale Fariba Tehrani ha confessato di non stare per niente bene dopo la fine del programma condotto da Ilary Blasi. Quando Fariba ha fatto ritorno in Italia, infatti, ha iniziato ad accusare dolori e fitte molto forti in alcune precise parti del suo corpo.

Scendendo nel merito, Fariba Tehrani ha parlato di seri problemi ai seni, per cui ha dovuto sottoporsi ad alcuni controlli medici. Quando ha effettuato tali visite, la ex naufraga ha oltretutto scoperto di avere due costole incrinate, per le quali deve necessariamente eseguire delle terapie riabilitative. Ciò sarebbe successo a causa di un gioco particolarmente pesante fatto in Honduras.





Nel momento del gioco infatti Fariba aveva accusato una forte difficoltà respiratoria ed episodi di tachicardia. Sotto antibiotici da qualche giorno, le condizioni di Fariba Tehrani stanno preoccupando non poco anche la stessa ex vippona Giulia Salemi. Il topic del malessere della persiana è stato accantonato per un attimo, quando la ex naufraga non ha perso l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa.

Fariba è tornata infatti a criticare il reality, affermando che molte scene fossero state tagliate. Una maniera piuttosto facile, a suo sottintendere, per gli autori di scegliere come far apparire un concorrente privilegiando la messa in onda di determinati contenuti a scapito di altri.