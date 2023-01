Anni fa era famoso in Italia, oggi ha vinto l’edizione svedese di MasterchefVip. Una volta lasciato il nostro paese, ha sposato la causa dei fornelli aprendo una pizzeria a vicino a Stoccolma. “450 gradi” ha raccolto giudizi positivi e alcuni anni fa il locale è stato premiato dal Gambero Rosso e inserito nella lista delle migliori realtà europee dalla guida “50 Top pizza”.

Nei giorni scorsi ha pubblicato un post in cui annuncia la vittoria a MasterchefVip e ringrazia tutti per la bellissima esperienza: “Dall’altro lato del tavolo avevo un avversario incredibile come Karl Fredrik Gustafsson, è stata una finale molto appassionante. E anche se sapevo già il risultato, guardandola in televisione ho sudato tantissimo”.

MasterchefVip, l’edizione svedese vinta dall’ex calciatore Jesper Blomqvist

“Il mio avversario avrebbe potuto vincere: è stata una finale difficile, giocata ad armi pari. Tutta la produzione è stata divertente, educativa e competitiva. Mi ha aiutato molto avere persone eccezionali tra i concorrenti, così come i membri della giuria e gli altri componenti della squadra che hanno partecipato alle registrazioni. Grazie per questa avventura splendida”, ha scritto Jesper Blomqvist, ex giocatore di Milan, Parma e Manchester United, con i quali conquistò il “triplete” nel 1999.

“L’incontro di Jesper Blomqvist con i due soci Jannis e Blendi, il loro comune amore per il cibo italiano, ha cambiato la loro vita, portandoli ad aprire questa deliziosa pizzeria a quindici minuti dal centro di Lidingö. Impasto di stile napoletano, idratato e soffice, prodotti italiani veri. Prezzi nella media con una proposta delle birre che arricchisce non poco la carta del bere. Personale super cordiale”, spiega la guida delle migliori pizzerie del mondo, “50 top pizza” che parla della pizzeria del vincitore di MasterchefVip Svezia.

Jesper Blomqvist approda a Milano nel dicembre 1996, ma nonostante i rossoneri credessero molto in lui, il vincitore di MasterchefVip Svezia non riuscì a eguagliare i risultati raggiunti in patria. Dopo una breve carriera al Parma arriva al Manchester United per volere dell’allenatore Sir Alex Ferguson. Nonostante le sole 25 presenze, con i Red Devils vince nel 1999 Premier League, Champion’s e Coppa Intercontinentale.