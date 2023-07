Ballando con le stelle, il triste annuncio della ballerina. Il talent show non fa che entusiasmare il pubblico di edizione in edizione. La notizia che si diffonde velocemente sul web nelle ultime ore accende i riflettori proprio su una delle ballerine più seguite di sempre e volto noto del piccolo schermo. La diretta interessata, infatti, si vede costretta a rallentare i ritmi di lavoro. Il motivo è presto spiegato ed è lei a rompere il silenzio.

L’annuncio di Amy Dowden mette in allarme i fan del programma. Purtroppo la notizia di oggi non è delle migliori e vede la ballerina del programma Strictly Come Dancing in un momento molto difficile della sua vita. Amy è andata incontro alla dolorosa diagnosi, che sopraggiunge dopo che la ballerina ha percepito che qualcosa non andasse per il meglio.

L’annuncio di Amy Dowden mette in allarme i fan di Ballando con le stelle versione inglese: “Ero spaventata, non volevo fare la chemio”

Infatti la ballerina ha avuto il cattivo presagio in prima persona: un sospetto nodulo al seno l’avrebbe spinta a chiedere un riscontro da parte dei medici che le hanno effettivamente confermato che si tratta purtroppo di un tumore. A soli 32 anni, la ballerina del programma si è trovata dunque a iniziare il ciclo di apposite cure atte a debellare la grave malattia. Su Instagram nel frattempo i fan non possono che dimostrarle sostegno e affetto chiedendole aggiornamenti sulla situazione.

Ad aggiornare i fan in allarme, dunque, la diretta interessata che attraverso una diretta su Instagram ha affermato: “Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale. Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione“, ha provato a rassicurare Amy.

E ancora: “Ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all’essenziale per me, cioè la danza. Allora mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza”. Le parole di Amy lasciano trasparire da subito la volontà e la determinazione di non perdere il coraggio di lottare in nome della vita. E i fan sono tutti dalla parte di Amy.