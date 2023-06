“Sto facendo la chemioterapia”. La famosa della tv inizia la lotta al cancro al seno. Poche settimane fa l’annuncio

Con una foto e un post pubblicato sui suoi account social, la famosa ha rivelato di aver iniziato le cure ospedaliere per il suo cancro al seno. Un paio di settimane fa ha annunciato che le era stato diagnosticato un cancro al seno dopo aver scoperto un nodulo mentre si preparava per la luna di miele con suo marito. Ha condiviso uno scatto dal suo letto d’ospedale, scrivendo di essere “più determinata che mai” a tornare in pista.

“Il primo passo per sconfiggere il cancro!” Prrrrrpronta per questa lotta e più determinato che mai a tornare sulla pista da ballo”, ha scritto Amy Dowden pubblicando una fotografia dal suo letto d’ospedale, dove ha iniziato la chemioterapia. Amy Dowden, ballerina professionista del programma Strictly Come Dancing, ha condiviso la sua diagnosi su Instagram a maggio.

Leggi anche: “Ho un tumore al seno”. Annuncio choc dalla 32enne famosa della tv: “Me ne sono accorta così”





Amy Dowden ha iniziato la chemioterapia per il cancro al seno

Amy Dowden ha discusso della possibilità di tornare nello show della BBC per la sua nuova serie entro la fine dell’anno. “Ciao a tutti, ho una notizia che non è facile da condividere. Di recente mi è stato diagnosticato un cancro al seno, ma sono determinata a tornare su quella pista da ballo prima che tu te ne accorga. I gallesi adorano Amy”, aveva scritto la ballerina qualche settimana fa sui suoi social.

La ballerina Amy Dowden ha combattuto contro il morbo di Crohn sin da quando era bambina e ha detto che ha già affrontato “abbastanza” nella sua vita con problemi di salute. Molti dei co-protagonisti di Amy Strictly nella famosa trasmissione in onda sulla BBC hanno condiviso i propri auguri. Karen Hauer ha scritto: “Ti amo ♥️ hai capito”. Tom Fletcher ha aggiunto: “Oggi ti mando tutto l’amore. Noi Fletcher siamo proprio dietro di te. X.” L’ex conduttrice di It Takes Two, Zoe Ball, ha commentato: “Un enorme amore e forza per te, bellissima Amy”.

Amy Dowden ha detto di aver trovato un nodulo al seno destro ad aprile, un giorno prima che lei e suo marito volassero alle Maldive per una luna di miele in ritardo dopo il loro matrimonio lo scorso luglio. La ballerina ha detto di essere “sotto choc” e ha deciso di tenere d’occhio il nodulo, prima di andare dal medico quando il nodulo è cresciuto al suo ritorno a casa. Poi la diagnosi e l’inizio della chemioterapia.