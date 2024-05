Ancora problemi e polemiche alla Rai con un altro programma che va verso la chiusura. La denuncia è stata fatta dalla conduttrice, che ha voluto dire pubblicamente ciò che starebbe succedendo in queste settimane. La situazione è più tesa che mai e lei ha anche coinvolto il governo. Si attendono eventuali repliche, ma intanto la giornalista sembra essere molto arrabbiata.

Dopo che è circolata questa nuova notizia sulla Rai, col programma che si avvicina alla chiusura, la conduttrice ha deciso di rilasciare una dura intervista a Il Fatto Quotidiano: “Le pressioni da parte dei partiti e del governo si sono fatte più insistenti. Alcune pubbliche, come gli interventi in Parlamento o le lettere di protesta in vigilanza Rai. Altre sotterranee, fatte di telefonate e mezze parole”.

Rai, altro programma verso la chiusura: la denuncia della conduttrice

Poi questa presentatrice Rai, che si è soffermata sul suo programma e la chiusura che parrebbe imminente, ha voluto aggiungere altro a Il Fatto Quotidiano. La sua trasmissione si stava concentrando su alcuni argomenti importanti come i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale, ma sarebbe mancato del tutto il supporto della tv pubblica durante il loro operato.

A parlare è stata Sabrina Giannini, ovvero la conduttrice di Indovina chi viene a cena. Programma che non dovrebbe più tornare in onda, dopo aver terminato la sua stagione a metà aprile su Rai3. Lei ha dichiarato ancora: “Mi domando se l’obiettivo sia quello di farmi stancare, di portarmi all’esasperazione come hanno fatto con Fazio e Amadeus. È una strategia? Con qualcuno ha funzionato. Avevo chiesto garanzie già a febbraio, per capire cosa avremmo dovuto aspettarci dopo la messa in onda delle prime sei puntate, ma non ho avuto indicazioni precise, salvo un generico ‘non preoccuparti'”.

Sabrina Giannini ha chiosato così: “Sta di fatto che ora siamo fermi e non abbiamo istruzioni sul nostro futuro. La mia paura è che non mi facciano riprendere in autunno, quando avremo altre quattro puntate, o che vogliano portarmi allo sfinimento e costringermi a cambiare azienda. Ipotesi che, al momento, non voglio considerare”. Non ci sarebbero problemi di soldi, infatti il suo programma costerebbe 115mila euro a puntata, ovvero “meno della metà di Avanti popolo, che è stato chiuso per scarsi risultati”.