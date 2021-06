Un famoso conduttore televisivo italiano ha deciso di cambiare decisamente strada e di abbandonare il mondo del piccolo schermo. La scelta è stata fatta per inseguire una vocazione importantissima, coltivata sicuramente in tutto questo arco di tempo. Lascia dunque la televisione e tutto il mondo dello spettacolo perché ha conseguito una laurea in Teologia ed è diventato un sacerdote. La fede lo ha travolto improvvisamente e per lui è iniziato un altro percorso sicuramente più mistico.

Ad annunciare la notizia in anteprima è stato il ben informato ‘Dagospia’. La notizia ha evidentemente sorpreso numerosi telespettatori, abituati ormai a vederlo in importanti trasmissioni televisive. Il suo viso è molto familiare al pubblico e quest’ultimo sarà molto rattristato dal non vederlo mai più. La sua vita sarà adesso in chiesa e sono stati anche riferiti ulteriori dettagli su dove sarà prete. Andiamo a vedere dunque insieme di chi stiamo parlando. Una figura che tutti voi conoscete indubbiamente.

Il portale di ‘Dagospia’ ha quindi riportato: “Ricordate Fabrizio Gatta? Volto di Rai 1 per quasi vent’anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde fino a Unomattina Weekend. Da qualche anno il giornalista ha salutato il piccolo schermo per dedicarsi al prossimo, si è laureato in Teologia ed è diventato un sacerdote. Don Fabrizio Gatta esercita nella città di Sanremo”. Un momento di svolta religiosa nella vita dell’uomo, che ormai ha imboccato questa strada divina.





Fabrizio Gatta è comunque stato molto riservato a tal riguardo, infatti fino a poche ore fa nessuno sapeva i motivi per i quali si era allontanato dalla televisione. Per la Rai una perdita sicuramente importante, infatti la sua professionalità nella conduzione è sempre stata apprezzata da tantissime persone. In tanti certamente potrebbero recarsi nel prossimo futuro nella città di Sanremo per cercare di avere un incontro ravvicinato con lui. E chissà se l’ormai ex presentatore non vorrà dire la sua nelle prossime ore.

Fabrizio Gatta, classe 1963, ha condotto ‘Linea Blu’ dal 2002 al 2012, mentre ‘Linea Verde’ dal 2010 al 2013. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in carriera: si ricordano soprattutto il premio ‘Salento da comunicare’, ‘Mediterraneo per l’Ambiente e l’Ecologia’, ‘Bastola d’Oro’. Lui è stato anche insignito dal ministero Affari Esteri del titolo di portatore di pace della fondazione Mediterraneo-Maison de la Paix.