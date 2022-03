“Salta il programma”. Notizia nera per il conduttore, la decisione senza appello della Rai

Momento di grandi cambiamenti in casa Rai, nelle ore scorse è arriva la notizia della slittamento di un altro programma particolarmente atteso. Un programma costruito sul modello di ‘A Raccontare comincia tu’, uno degli ultimi grandi successi di Raffaella Carrà. Sono otto mesi che Raffaella se n’è andata lasciando un profondo vuoto i tutti gli italiani. “Il fumo ci ha portato via Raffaella Carrà con 10 anni d’anticipo. C’era anche una componente ereditaria, ma il tabagismo ha influito su quella base genetica”, aveva spiegato il prof Mangiaracina, medico chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza.



“La mamma di Raffaella Carrà è morta a 63 anni proprio per tumore al polmone, quindi si tratta innanzitutto di una questione genetica. E poi, se una persona fuma, il destino è quasi inevitabile. “Abbiamo molti studi che dicono che il fumo accorcia la vita di 10-12 anni, questo vale per tutti. La dipendenza, come quella dal tabacco, ti porta nelle condizioni di non poter dire no”.







“Il 90% dei tumori polmonari avvengono tra i fumatori. Se c’è una base genetica è chiaro che tutti i modelli di stile di vita influiscono su quella base genetica. Il polmone della donna è più piccolo rispetto a quella degli uomini, quindi anche gli effetti negativi sono triplicati, tant’è che il tumore al polmone è diventato la prima causa di morte tra le donne”. A Raffaella Carrà si era ispirato Fabio Volo.



Fabio Volo che sarebbe dovuto essere in video su Rai 3 con il suo nuovo programma “È una vita che ti aspetto”. Un contenitore di interviste che comunque si ispira un po’ a quello della Carrà. A lanciare la bomba è stato Davide Maggio: “Non andrà in onda per il momento, sebbene in un primo momento si era parlato di un debutto in prima serata previsto per il 28 aprile prossimo”.



“La notizia dello stop alla trasmissione di Fabio Volo non poteva passare inosservata visto che è stata accostata a uno degli ultimi lavori della Carrà in televisione”. I motivi dietro al rinvio di È una vita che ti aspetto su Rai Tre non sono ufficialmente noti. Pare si stia facendo fatica a trovare ospiti di un certo calibro, e quindi di un certo costo anche.

