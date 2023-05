A meno di una settimana dalla bomba dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, ecco che il conduttore racconta la sua verità, al settimanale Oggi fa chiarezza sulla decisione di approdare a Discovery in compagnia dell’inseparabile Luciana Littizzetto. Lo ha fatto al settimanale Oggi mettendo virtualmente la parola fine alle polemiche intorno al suo trasferimento. Polemiche sulle quali aveva soffiato anche la politica: “L’ultima cosa che mi interessa fare sono i palinsesti televisivi. Però è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un’offerta in un’emittente televisiva privata”.

“E quindi siamo in democrazia. Auguri e buon lavoro”, aveva detto Matteo Salvini, ripreso immediatamente dall’opposizione. Spiegava Anna Laura Orrico, esponente M5S in commissione di vigilanza: “La Rai, per vocazione ed anche per scelta, dovrebbe essere la prima industria culturale del Paese. Dunque, e qui sottolineerei il punto, necessita di una governance che abbia il tempo di mettere in atto il piano industriale dell’azienda e di persone competenti in grado di finalizzare gli obiettivi che ci si prefigge”.





Fabio Fazio, la verità dietro la decisione di lasciare la Rai

Dopo tante chiacchiere anche Fabio Fazio ha voluto dire la sua. Ad Oggi ha dichiarato: “Nessun vittimismo e nessun martirologio: detesto entrambe le forme di autocommiserazione. Non è proprio questo il caso. Semplicemente è andata così: continuerò il mio lavoro altrove. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma non voglio neppure sentirmi in imbarazzo”. Insomma, anche se Fazio non lo dice apertamente, dietro all’addio alla Rai ci sarebbero ‘posizioni diverse e insanabili‘.

Di che natura il conduttore non lo spiega (politica?) ma di una cosa è sicuro : “Sarà (a Discovery) un altro inizio, non facile certo ma rappresenterà una sfida entusiasmante. Esaltante”. Già domenica scorsa, tuttavia, Fabio Fazio aveva lasciato trasparire il dolore della decisione di lasciare la Rai: “Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai, se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa”.

E ancora: “Grazie sincero al pubblico. Ci ritroveremo. Altrove, ma ci ritroveremo”. Poco dopo, la chiosa: “Penso di parlare a nome di Luciana, non abbiamo nessuna vocazione a essere considerati vittime o martiri. Siamo persone fortunatissime, avremo l’occasione di continuare il nostro lavoro serenamente altrove”.