“Abbiamo deciso così”. Ezio Greggio e la fidanzata Romina, mister Striscia spiega tutto

Ezio Greggio, la storia d’amore con la fidanzata Romina Pierdomenico. Tutto a gonfie vele e di più con la 28enne che ha saputo conquistare il cuore del conduttore. Montecarlo come cornice d’amore e tanti progetti futuri da realizzare. Matrimonio in vista? Risponde il conduttore in persona.

Un passo molto importante per la coppia. Romina ha incontrato i figli di Ezio Greggio, nati dalle precedenti relazioni del conduttore, rispettivamente Giacomo di trent’anni ed il secondogenito, Gabriele, di ventisei. Un tassello importante per la coppia, che farebbe pensare alle nozze in vista.

Perché si vocifera un fatidico ‘si’ in vista? Ebbene, anche Ezio Greggio pare abbia conosciuto la famiglia della sua dolce metà, e tutto lascerebbe pensare che tra i due sia arrivato il fatidico momento di potersi promettere amore di fronte a un altare. Ma i diretti interessati hanno qualcosa da sottolineare a riguardo.





Durante un’intervista rilasciata per Chi Magazine, Ezio Greggio ha pensato di fare chiarezza. Infatti, pur confermando che con Romina la storia proceda più che bene, il conduttore ha affermato: “Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli”.

I fan dovranno dunque mettersi il cuore in pace per quanto riguarda la possibilità di vedere la coppia vestire abiti nuziali, questo almeno per il momento. Ma la differenza d’età? Non è affatto un problema: “Non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“.