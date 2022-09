“Spero che non vi succeda mai”. Il volto di Canale 5 in ospedale: “Mai provato dolori così”

L’ex Uomini e Donne Alessandro Calabrese ricoverato in ospedale. È stato uno dei concorrenti più longevi del Grande Fratello 14, edizione condotta all’epoca da Alessia Marcuzzi. Nel reality Alessandro ha fatto subito parlare di sé catturando l’attenzione del pubblico per la sua relazione con Federica Lepanto che poi ha vinto il GF. La storia, però, è finita quando nella Casa è entrata la sua ex fidanzata Lidia Vitale.

Alessandro Calabrese è tornato con quest’ultima, ma i due si sono poi lasciati definitivamente. Per il 39enne di Nettuno si è conclusa così la storia d’amore più importante. Ha quindi cercato l’anima gemella partecipando a Uomini e Donne. Qui ha corteggiato la tronista Sonia Lorenzini, ma le cose non sono andate come sperato. La tronista infatti, dopo alcune puntate, lo ha mandato a casa perché non si fidava di lui.

Alessandro Calabrese e l’esperienza in tv

Fin da bambino Alessandro Calabrese non pensava di poter diventare un personaggio famoso. Dopo l’esperienza al Grande Fratello e poi a Uomini e Donne ha partecipato ad alcuni programmi e serie televisive, ma poi è letteralmente scomparso dalla tv. Oggi, come vi diremo più avanti, si è definitivamente allontanato dal mondo dello spettacolo.

Proprio nelle ultime ore Alessandro Calabrese è tornato a far parlare di sé dopo aver pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram che conta oltre 200mila follower. L’ex GF e UeD ha raccontato di aver vissuto un’esperienza molto difficile. L’imprenditore ha spiegato di essere stato ricoverato, pur senza entrare nei dettagli né spiegare cosa ha avuto.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raccontato: “No regà, io spero che un dolore così non lo passerete mai”. Poco dopo ha aggiunto: “Comunque tutto a posto, passato, quattro o cinque giorni ed esco. Ringrazio tutti per i mille messaggi di affetto, l’operazione è andata bene e adesso sto bene. Grazie”. Oggi Alessandro Calabrese ha detto addio al mondo della tv, è un imprenditore, ha una società con il fratello e si occupa di sicurezza.

