L’ex suor Cristina all’Isola dei Famosi, monta la polemica. Chiuso il sipario del Grande Fratello Vip si apre quello del reality ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. La vittoria di Nikita Pelizon ha sancito la conclusione del programma di Alfonso Signorini, ma, per gli appassionati di questo genere, non c’è da disperarsi. Lunedì 17 aprile, infatti, prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, di cui proprio in questi giorni sono stati ufficializzati i concorrenti.

Ci saranno delle sorprese dell’ultima ora come l’assenza, probabilmente per problemi contrattuali come si vociferava, di Gianmarco Onestini, fratello di Luca recente protagonista al GF Vip. Al suo posto ci sarà l’ex rugbista e chef nonché personaggio tv Andrea Lo Cicero, detto “il Barone” per le sue origini nobiliari. Dentro anche Corinne Clery e Nathalie Caldonazzo e poi tutti gli altri (in fondo all’articolo l’elenco completo, ndr). Tra loro ci sarà anche l’ex suor Cristina, oggi semplicemente Cristina Scuccia, finita in queste ore al centro di attacchi social.

Suor Cristina nella bufera: di cosa l’accusano

Cristina Scuccia, ex suora, ha fatto parecchio parlare di sé fin dalla sua apparizione a The Voice of Italy nel 2014. Grazie al suo cristallino talento vocale suor Cristina vinse l’edizione ottentendo un successo di pubblico strepitoso. Dopo qualche tempo la ragazza di Vittoria, provincia di Ragusa, ha deciso di non indossare più la tonaca dando inizio a una ‘trasformazione’ che ha lasciato parecchi a bocca aperta. Tanto che oggi arrivano le critiche.

Cristina Scuccia ha iniziato una nuova vita, trasferendosi in Spagna e lavorando come cameriera. Il suo sogno, però, è di sfondare nel mondo della musica e recentemente è uscito su Youtube il videoclip della sua canzone “La felicità è una direzione”. Qualcuno, però, l’ha attaccata: “Beh una suora che diventa così bo”. L’accusa è di essere diventata “troppo sexy“.

Nel videoclip del suo nuovo singolo, Cristina Scuccia viene accusata di essere ‘troppo sexy’ per essere una ex religiosa.#LaVitaInDiretta pic.twitter.com/ceRjZ8NP1T — La Vita in diretta (@vitaindiretta) April 3, 2023

Lei, intervistata da Repubblica, ha risposto così: “L’unico giudizio che conta è quello del Signore”. Alcuni commenti, però, sono davvero feroci: “Dalle stelle alle stalle, non ti vergogni neanche di chiamarti Sister, io più che andare in TV ti consiglierei un esorcista, usare Cristo per fare tv, penso che sia una delle più grandi bassezze mai viste in vita mia, sei una grande furbacchiona senza nessun talento e sai benissimo che chi ti guarda lo fa perché dicevi di essere suora. Ragazzi questa si venderebbe pure la madre per fare tv altro che suora”. E voi cosa ne pensate?

Questo l’elenco dei partecipanti all’Isola dei Famosi 2023: Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), Paolo Noise, Gian Maria Sainato, Marco Mazzoli, Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Christopher Leoni, Claudia Motta, Pamela Camassa, Helena Prestes, Corinne Cléry e Cristina Scuccia.

