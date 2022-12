“È quello del reality”. Distrugge la casa e aggredisce i carabinieri con un bastone: nei guai l’ex volto tv

Scatta la denuncia per l’ex concorrente del reality show. Appena 22 anni, compiuti lo scorso mercoledì per Elia Cassardo, ex volto del reality “La Caserma”, andato in onda su Rai2 sulle cui spalle gravano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Denuncia per Elia Cassardo, 22 anni di Milano fautore del panino disseminato tra i condomini del palazzo di residenza. Il ragazzo, riferisce Milano Today, era andato fuori di sé ed è stato colto in procinto di uno scatto di rabbia che lo avrebbe portato a danneggiare mobili in casa. L’allarme sarebbe stato lanciato dal padre e dalla sua compagna.

Denuncia per Elia Cassardo, 22 anni. Il giovane è stato concorrente di un reality show in onda su Rai2

Urla sul pianerottolo e frasi sconnesse che hanno allarmato anche i condomini del palazzo di via Rasori, in zona Pagano, che nel giro di poco tempo sono caduti nel panico più totale. Il genitore di Elia ha dunque chiamato il 112 per un pronto intervento ma una volta sul posto hanno trovato il 22enne ancora in preda alla crisi di rabbia. La reazione del giovane all’arrivo degli uomini del Radiomobile è stata preoccupante. Elia ha impugnato un bastone di legno e una persiana intera come “scudo” per scagliarsi contro di loro, si legge sulla testata giornalistica.

Una scena allarmante che è proseguita anche con una serie di minacce di morte contro i carabinieri stessi, poi la fuga di Elia sul terrazzino condominiale. Un momento che ha richiesto l’uso del taser per placare il ragazzo e immobilizzarlo. Una volta condotto verso l’auto dei militari, Elia ha proseguito prendendo a calci la portiera dell’auto dell’Arma, sia dall’interno che dall’esterno.

Il giovane sarebbe poi stato condotto in caserma e lì è stato necessario anche l’intervento dei medici del 118 che hanno provveduto a sedare il giovane per poi trasferirlo in codice verde al Fatebenefratelli. Elia in occasione della partecipazione al reality show aveva confessato di essere stato espulso da un colleggio riconoscendo un passato “buio”.