È passato del tempo ma il pubblico più fedele di Amici non può aver dimenticato il ballerino che è stato tra i grandi protagonisti della seconda edizione del talent show di Maria De Filippi. Ballerino che oggi ha cambiato vita, nonostante abbia trascorso anni e anni a danzare. Ben prima della sua partecipazione al programma di Canale 5 tra l’altro: aveva collezionato già varie esperienze nella danza. Infatti era in procinto di diplomarsi al Teatro dell’Opera di Roma quando fece il provino per Amici.

A spronarlo fu il suo amico e coinquilino e altro nome noto ai fan Marcello Sacchetta: “Fu lui a fare la domanda per la trasmissione. Seppe che era uscito il bando e mi chiese di partecipare assieme. Ero titubante, non mi sentivo portato e non mi interessava la televisione, ma mi convinse“, ha raccontato l’ex allievo oggi a TvBlog, cui spiega il motivo per cui ha preso un’altra strada.

L’ex Amici oggi: “Lavoro in un autonoleggio”

Era il 2002, quindi sono trascorsi più di 20 anni, e Amici era alla sua seconda edizione quando tra i ballerini venne preso Michele Maddaloni. Amato da tutti, arrivò alla finalissima piazzandosi al quinto posto. Poi, dopo il talenrm ha avuto tantissime esperienze in tv come il Tim Tour, alcuni concerti di Gigi D’Alessio, pubblicità e Buona Domenica fino al 2006.

Lo stop alla danza arrivato con l’inizio della pandemia: “Ho smesso nel 2020 per via della pandemia che portò alla chiusura dei teatri. Partecipavo a delle operette con una compagnia. Una volta arrivato il covid ho capito che forse era meglio guardarsi in giro e trovare dell’altro. Mi sarebbe piaciuto proseguire, ma mi rendevo conto di quale fosse la mia reale situazione. È stata una riflessione lunga”, ha raccontato a TvBlog.

Oggi Michele Maddaloni, che è ovviamente molto diverso dai tempi del talent, lavora “nell’autonoleggio di una grande società che ha grandi filiali in tutta Italia. Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine”, ha aggiunto nell’intervista svelando anche qualcosa della sua vita privata. L’ex ballerino di Amici è felicemente fidanzato e convive con la sua ragazza.