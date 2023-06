È amore tra l’ex cantante di Amici e il modello: sono usciti allo scoperto dopo che, nelle settimane scorse, si erano fatti vedere insieme. “Hai paura dell’amore e solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”, ha scritto l’ex Amici pubblicando un’immagine in bianco e nero dal Palermo Pride, in cui bacia dolcemente il suo fidanzato. Scrive Biccy come: “Questa è la prima relazione che mostra pubblicamente, nonostante non abbia mai fatto mistero della propria omosessualità”.

>Lutto nel cinema, morto l’attore simbolo di Titanic: la sua scena ha ha fatto piangere per anni

“Fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi e di conseguenza anche a L’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato l’anno dopo classificandosi terzo dietro Marina La Rosa (vincitrice morale) e Marco Maddaloni (vincitore effettivo)”. Un talento, il suo, che non è tardato ad esplodere grazie anche all’influenza materna che lo ha aiutato a diventare un artista.





Durante la sua partecipazione ad Amici 17 Luca Vismara ha messo in luce le sue abilità canore acquisite in tenera età. Dovete sapere che sua madre è stata vincitrice dello Zecchino D’oro nel 1964, con la canzone “il Pulcino Ballerino”. Chiusa l’esperienza con gli Amici di Maria de Filippi raggiunge i primi posti della classifica Viral di Spotify. Fino al 2019 quando partecipa all’Isola dei Famosi.

Proprio in quell’occasione ha conosciuto Soleil Sorge con cui ebbe numerosi e accesi confronti. Memorabile di quell’edizione dell’Isola anche l’emozione di Luca per l’incontro con il padre Ivano. Con il quale non si vedeva da tempo. Ecco perché la notizia di Luca Vismara al Grande Fratello Vip aveva fatto Soleil Sorge, fino a farla esclamare: “Se viene lui, mene vado definitivamente dalla casa”.

Ora Luca Vismara vive il suo amore con Peter Seggio. Un amore che sembra andare davvero alla grande e che di sicuro farà parlare. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità perché la coppia sembra intenzionata a vivere la sua relazione alla luce del sole.