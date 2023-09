Bruttissimo incidente domestico per una delle ex concorrenti del talent show Amici di Maria De Filippi. Sul suo canale TikTok, l’ex allieva ha raccontato i terribili momenti che ha vissuto pochi giorni fa all’interno della propria abitazione e ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte dei suoi follower. In lacrime, il racconto choc di un incidente definito da lei stessa “quasi mortale”.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è caduta dalle scale, mentre portava al piano inferiore del suo appartamento un tapis roulant molto pesante e nella caduta ha battuto la testa e si è fatta male alla clavicola, tanto da dover ricorrere alle cure in ospedale.

Amici 7, incidente domestico per l’ex allieva Martha Rossi

“Non mi dite perché lo stavo portando, sono scivolata giù, sono volata in una nicchia e ho sbattuto la testa e la spalla”, ha detto Martha Rossi, una delle allieva più amate nella settima edizione di Amici. All’interno della scuola ha anche scritto il suo primo album di inediti intitolato “Splendi“ e ha collaborato con Edoardo Bennato e il chitarrista dei Queen Brian May.

Martha Rossi ha spiegato che la caduta dalle scale è stata molto brutta e che ha preso una botta alla testa che l’ha fatta spaventare; “Un incidente quasi mortale, me la sono vista brutta”, ha detto la giovane sul suo canale TikTok, dove ha mostrato iil grosso bernoccolo sulla fronte, l’occhio nero e il tutore per il trauma alla clavicola.

Ho deciso di raccontare cosa mi è successo. L'incidente è stato molto brutto e poteva andare veramente peggio e ringrazio l'angelo che da su mi ha protetta. Grazie per il supporti e l'aiuto che mi state dando. Tra qualche settimana saró come nuova ❤️

In lacrime, l’ex allieva della scuola di Maria De Filippi ha spigato di essere stata molto fortunata a non aver riportato traumi più gravi nella caduta. Martha Rossi ha spiegato anche di avere na frattura composta alla clavicola destra che si dovrebbe sistemare, fortunatamente, in poche settimane grazie anche all’utilizzo di un tutore.