Una foto sui social che mostra il profilo della piccola e la manina. Così l’attrice e il marito hanno festeggiato l’arrivo della terzogenita, una femminuccia, senza però svelare in nome scelto. La coppia ha altre due figlie Matilda, 11 anni, e Siena, 8. Il post è stato pubblicato dall’attore Bradley Freegard e ripostato dalla moglie, l’attrice Eve Myles, protagonista di Torchwood, la serie tv creata da Russell T. Davies come spin-off di Doctor Who e andata in onda anche in Italia (3 stagione nel 2011, 4 stagione nel 2012).

“È qui da un paio di settimane. Lei è davvero un angelo. Così orgoglioso di @TeamEveMyles. #PapàTre”, ha scritto Bradley Freegard, scelto per interpretare il ruolo di Evan Howells in Keeping Faith, serie tv in cui la moglie interpreta la protagonista Faith Howells.

Ad aprile Eve Myles aveva annunciato la gravidanza condividendo con i fan un selfie: “Ci piacerebbe condividere con tutti voi… il bambino numero tre è davvero in arrivo! #mamaandbumpenjoyingthesun”, aveva scritto sul suo account Twitter.





Il post di Eve era stato presto inondato di commenti: “Questa è una notizia fantastica. Sono al settimo cielo per te @Bradfreegard e le ragazze!”, “Vi meritate tutti così tanta felicità. Ora aspettiamo la terza stagione di Faith!”. E ancora: “Congratulazioni a te e Brad. Che bella notizia per voi ragazzi. E che bambino fortunato che ha una mamma pazza, sbalorditiva, dal cuore enorme”.

Nel 2013 Bradley Freegard e Eve Myles sono convolati a nozze in Italia. Una cerimonia privata in Toscana con la figlia Matilda e pochi altri intimi. All’epoca l’attrice aveva raccontato di aver trascorso dei giorni bellissimi in una bellissima terra: “Dopo il matrimonio siamo stati a Firenze e Siena, abbiamo mangiato pizza e bevuto birra”. I due sono rimasti talmente legati all’Italia da chiamare la secondogenita Siena.