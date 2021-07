La famosa attrice di fama mondiale ha parlato di un episodio gravissimo, che l’ha purtroppo vista come protagonista in passato. Ne ha parlato apertamente e ha avuto il coraggio di dire tutto a ‘Vanity Fair’. Lei è stata una grande interprete di un ruolo in particolare, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Ma dietro quella felicità e quel suo sorriso c’erano invece momenti dolorosissimi causati in particolare da una persona, che le ha fatto praticamente vivere le pene dell’inferno. Un periodo drammatico.

Ha voluto però denunciare quanto accaduto e ci sono stati degli episodi che l’hanno segnata a vita. Sebbene la sua carriera professionale sia comunque poi proseguita nel migliore dei modi e ci siano stati altri successi, quelle circostanze non potranno mai essere dimenticate dalla donna. Questo suo monito potrebbe essere stato lanciato anche per mettere in guardia altre colleghe giovani, che stanno per approcciarsi in questo ambiente, affinché possano reagire meglio a situazioni poco piacevoli.

L’attrice in questione è Eva Longoria, famosa per aver interpretato il ruolo di Gabrielle Solis nella serie televisiva ‘Desperate Housewives’. E ha ammesso di aver avuto un vero e proprio molestatore in passato, che le ha fatto vivere momenti drammatici durante alcune riprese su un set cinematografico. Ha preferito non svelare il suo nome pubblicamente, ma ha fatto intuire di essere rimasta molto scossa. Poi però è riuscita a farsi valere ed è riuscita a fermare in tempo l’uomo. Vediamo cosa ha raccontato.





Eva Longoria ha quindi raccontato: “Le riprese erano diventate una vera tortura. C’è stato un periodo in cui sono stata vittima di episodi di bullismo da parte di un collega. Ero arrivata al punto che aspettavo con terrore i giorni in cui dovevo lavorare con questa persona. Ho detto al bullo di piantarla e così ha smesso”. Non tutti però hanno avuto questa ‘fortuna’ e hanno vissuto vicende ancora più serie. Il suo può essere dunque interpretato come un vero e proprio appello accorato.

Eva Longoria, classe 1975, ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe per la migliore attrice grazie a ‘Desperate Housewives’. Poi ha preso parte a molte collaborazioni e campagne pubblicitarie. Lei è stata sposata con Tony Parker e poi dal 2016 si è unita in matrimonio con José Antonio Baston. Da quest’ultimo ha avuto il figlio Santiago Enrique, venuto alla luce il 19 giugno 2018.