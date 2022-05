“Nuova operazione”. Eva Henger, situazione peggiorata dopo l’incidente. Le sue condizioni

Eva Henger peggiora dopo l’incidente. A dare l’annuncio in diretta è stata nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso. “Sono successe altre cose, io sono in contatto con lei: stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata”, ha spiegato Carmelita. Che poi ha aggiunto: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede”.



Barbara D’Urso poi ha raccontato come sia stato necessario un intervento chirurgico per il braccio: “Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”. Poi ha mostrato la foto del piede di Eva Henger.





“A questo piede al momento non possono operarla, non sanno cosa fare. Non possono mettere il gesso, né operarla per ora”, ha ribadito la presentatrice campana che ha aggiunto di aver visionato altre fotografie d’impatto relative al corpo dell’attrice ungherese. Foto che Barbara D’Urso ha preferito non mostrate. Eva Henger peggiora dopo l’incidente quindi ma, per fortunata, non è in pericolo di Vita.



Nei giorni scorsi una parziale ricostruzione dell’incidente, avvenuto in Ungheria, era stata fatta dal manager di Eva. Ai microfoni di Novella 2000 aveva in fatti raccontato: “Ritengo doveroso precisare che si trattava di una strada statale con linea continua, dove era assolutamente vietato sorpassare. Solo Massimiliano è stato portato via in elisoccorso, perché le sue condizioni apparivano molto gravi”.



“Tanto che i soccorritori hanno faticato non poco a rianimarlo. Inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva Henger la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta”. Sempre Barbara D’Urso ha rivelato che Eva e Massimiliano Caroletti starebbero facendo di tutto per essere trasportati al più presto a Roma,. “Probabilmente Eva ha trovato il modo di rientrare in Italia”.

