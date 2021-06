Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno da poco festeggiato due anni di matrimonio. Il loro amore era iniziato quasi per caso. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma”, aveva raccontato Eva Grimaldi nel corso di una intervista a Domenica In. Il corteggiamento più serrato è stato quello di Eva Grimaldi, che ha provato a conquistare sua moglie in ogni modo: “Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti”.



L’amore continua da molti anni con la benedizione della famiglia e della madre di Imma, che ama profondamente la moglie di sua figlia”. Anche la scelta del matrimonio non è stata casuale: “Sono una femminista, non mi interessa il matrimonio. Ho preso questa decisione per dare un segnale, perché era un periodo particolare e con attacchi continui. Voglio stare con lei tutta la vita e l’ho sposata perché la amo”.



Tutte e due aveva celebrato sul proprio profilo Instagram il secondo anno di matrimonio: “Oggi, 19 maggio 2021, come due anni fa. Sei l’amore, la forza, la gioia, la donna della mia vita”, aveva scritto Imma Battaglia. Eva Grimaldi aveva risposto: “Amore mio, unico della mia vita, oggi è il nostro secondo anniversario e ti amo più di ogni altra cosa al mondo”.







Un amore dove non mancano gli scherzi. L’ultimo poche ore fa. A tirarlo è stata Imma che ha ripreso Eva Grimaldi subito dopo aver fatto la doccia, l’attivista lgbt si riprende con il cellulare in camera da letto, in accappatoio. Alle sue spalle la compagna in slip, intenta a scegliere cosa indossare, che appena si rende conto di essere ripresa si nasconde nell’armadio.



“Ma sei scema?” dice Eva Grimaldi a Imma, che continua a riprendere facendo finta di niente e poco dopo pubblica tutto su Instagram. “Avessi un bello slip. Sei tremenda” commenta divertita l’attrice, che nel video compare con uno slip bianco “comodo”. I complimenti arrivano non solo per la lingerie, ma anche per il fisico tonico che la Grimaldi sfoggia a 59 anni. “Eva sei meravigliosa, ad avercelo un corpo così” scrive una fan, in buona compagnia.