Caos all’Eurovision song contest, Angelina Mango interviene con un video per spiegare cosa sta succedendo. Da alcune ore si è scatenata una certa confusione intorno alla vincitrice del Festival di Sanremo. Come tutti sanno, la giovane cantante è impegnata nella competizione canora che si sta svolgendo in Svezia come rappresentante dell’Italia. La finale andrà in onda questa sera. Sul palco nella prima esibizione Angelina è stata pazzesca. Ma poi è successo qualcosa che ha turbato tutti.

Ieri, vigilia della finalissima, doveva essere una giornata abbastanza tranquilla. Angelina ha comunque voluto sorpendere tutti con un gesto che nessuno si aspettava. L’ex allieva di Amici infatti si è presentata in sala stampa e dopo aver letto un breve messaggio, ha intonato accompagnata da un chitarrista la canzone più famosa di John Lennon: “Imagine“. Fin qui era andato tutto bene.

Leggi anche: “È fuggita in lacrime”. Angelina Mango, la decisione dopo l’esibizione sulle note di Image: il video





Choc all’Eurovision, Angelina Mango spiega perché è fuggita in lacrime

All’Eurofestival è arrivato ieri un messaggio fortissimo di pace da parte di Angelina Mango. Il gesto è stato apprezzato dai fan e dalla stampa. Subito dopo però è successo qualcosa che nessuno si aspettava: la cantante è infatti fuggita in lacrime. Un episodio che aveva fatto preoccupare moltissimo i suoi sostenitori, perché inspiegabile.

L’episodio in questione e tutte le speculazioni che ne sono nate intorno stava quasi per oscurare il gesto bellissimo rivolto alla pace che aveva compiuto poco prima Angelina. Tanto è vero che il nome della cantante stamattina era finito in cima ai trend topic di varie piattaforme social.

Angelina Mango ha deciso adesso spiegare. La cantate ha pubblicato poco fa un video in cui chiarisce l’intera vicenda: “Imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità”.

imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse… pic.twitter.com/rj3UXIwQyS — angelinamango (@angelinamango_) May 11, 2024

Intanto cresce l’attesa in vista di stasera per la finale dell’Eurofestival a Malmo, in Svezia. Angelina Mango si presenta con il brano “La Noia”, che è anche la canzone che l’ha portata a trionfare all’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’altra sera, la prima esibizione di Angelina all’Eurofestival è stata accolta dall’ovazione del pubblico. La concorrenza è molto agguerrita, Angelina viene data comunque dai pronostici come una delle possibili vincitrici. Per lei sarebbe in questo caso la consacrazione internazionale.