“Squalifica immediata!”. Eurovision, il gesto del cantante sotto gli occhi di tutti. La decisione inevitabile: “È vietato”

Eurovision, il gesto del cantante spiazza tutti. Una finale attesissima quella dell’Eurovision 2022, con ospiti che alzano l’asticella delle aspettative. Infatti a mettere la ciliegina sulla torta, sul palcoscenico i Maneskin pronti a essere accolti da applausi e mille flash. La notizia che precede tutto questo, lascia senza parole. Ecco cosa è successo davanti alle telecamere e agli occhi di tutti.

Eurovision 2022, la squalifica per il cantante arriva come una doccia fredda. Stiamo parlando di Michael Ben David, conosciuto da tutti per un carattere decisamente esuberante. Nello specifico, il suo gesto pare abbia fatto ricorrere ai ‘ripari’. Il motivo della decisione sotto gli occhi di tutti.





Tutto ha avuto inizio quando Michael Ben David, nel corso della seconda semifinale dell’Eurovision, pare si sia lanciato al termine della sua performance verso i tre conduttori. Il cantante ha fatto irruzione tra Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini, che hanno in un primo momento fatto finta di nulla per evitare che la messa in onda potesse essere ulteriormente ‘disturbata’. (Laura Pausini, la gaffe).

Tutto nel momento delle votazioni all’Eurovision, quando l’euforia di Michael Ben David è apparsa del tutto fuori luogo, arrivando al momento decisivo, quello di un gesto plateale: il bacio sulla guancia a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, tutto a prova di squalifica. E infatti la decisione è immediata e accade davvero.

Una presenza ingombrante quella del cantante e un gesto che l’ente che organizza tutta la manifestazione, ovvero l’European broadcaster union, pare non abbia fatto passare inosservato. La decisione sulla squalifica trova dunque un motivo ben preciso posto che nel regolamento dell’Eurovision Song Contest tale atteggiamento pare sia vietato. Anche se qualche fan del cantante avrà da ridire, le regole restano tali.

