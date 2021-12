Bellissimo annuncio della famosa attrice, amata da tutti e protagonista di una serie di successo mondiale. La donna si è recata in vacanza alle isole Canarie e ha postato una foto con la pancia in bella vista. Quindi, ha annunciato di essere incinta e i suoi fan sono letteralmente impazziti di gioia. Ha scelto il suo profilo Instagram ufficiale per comunicare ai suoi follower la lieta notizia. E ora tutti chiedono a gran voce alcuni particolari, che per il momento sono rimasti ancora in sospeso.

L’entusiasmo della 38enne è eloquente, guardando attentamente il suo viso rilassato e sorridente. Ha infatti pubblicato anche un’altra immagine, sempre con gli occhiali da sole e il suo bikini, mentre si trova in spiaggia. E sul suo volto è presente un bellissimo sorriso. Bellissimo il suo post, che nessuno si attendeva di leggere. Ha scelto un momento molto importante, ovvero la fine della serie con lei una delle grandi interpreti, per mandare ancora di più in visibilio i suoi accaniti ammiratori.

Nell’istantanea subito tutti avevano compreso che l’attrice fosse incinta, anche perché avendo un fisico strepitoso e senza imperfezioni, si era potuta notare questa pancia decisamente insolita. E poi la didascalia ha chiarito tutto: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che deducete dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. Quindi, non vede l’ora di poter dare alla luce il suo bebè per la gioia sua e di tutti i fan.





Ad aspettare un bimbo o una bimba è Esther Acebo, conosciuta da tutti come Stoccolma della serie Netflix ‘La casa di carta’, giunta alla sua conclusione proprio nei giorni scorsi. Per ora Esther Acebo ha preferito tacere sul sesso, quindi bisognerà pazientare per saperne di più. Non ha nemmeno fornito dettagli su quando partorirà, quindi non sappiamo da quanti mesi sia in stato interessante. Ma l’unica certezza è che, oltre alle gioie professionali, è in arrivo una splendida novità personale.

Esther Acebo è originaria di Madrid ed è nata il 19 gennaio del 1983. Il suo successo più grande è dunque arrivato grazie a ‘La casa di carta’, uscita il 2 maggio 2017. Ha interpretato il personaggio di Monica Gaztambide, poi diventato Stoccolma. Due anni fa ha comunque recitato anche nella serie tv ‘Antes de perder’. Ha studiato Scienze dell’attività fisica e dello sport all’università di Castiglia-La Mancia.