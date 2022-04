“Lasci un grande vuoto”. Tv in lutto per la scomparsa dell’attrice, indimenticabile il suo celebre ruolo

“Con grande tristezza annuncio che mamma è morta il 2 aprile alle 18:25. La sua gentilezza, passione, sensibilità, umorismo, empatia e amore erano praticamente impareggiabili e mancherà terribilmente a tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

Con un post sui social il figlio Glen Harris ha annunciato la scomparsa della madre, attrice 93enne, volto di celebri sit-com, pubblicità e doppiatrice di della signora Potato Head in tutti e tre i sequel del film di animazione prodotto dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Buena Vista International Toy Story. La notizia è stata riportata dai maggiori siti online e in breve tempo ha fatto il giro del web.





Estelle Harris, l’attrice di Seinfeld è morta a 93 anni

Estelle Harris è morta per cause naturali nella sua casa di Palm Desert, in California. L’attrice ha vestito i panni di Estelle Costanza in Seinfeld ma il suo volto è noto anche ai telespettatori di numerose serie televisive come E.R., Zack e Cody al Grand Hotel, Star Trek: Voyager, The Tick, Law & Order, iCarly e Sabrina, vita da strega.

Nata il 22 aprile 1928 a New York City, Estelle Harris è cresciuta in città e successivamente nel sobborgo di Pittsburgh a Tarentum, in Pennsylvania, dove suo padre possedeva un negozio di dolciumi. Ha iniziato a sfruttare i suoi talenti comici nelle produzioni delle scuole superiori, dove ha capito che “avrebbe potuto far divertire il pubblico”, come ha detto alla rivista People nel 1995.

Addio alla Sig.ra Costanza.

Ci lascia, a 93 Anni, #EstelleHarris, nota ai serializzati per il suo ruolo come Estelle, la mamma di George in "Seinfeld".

Nella sua carriera, tra cinema e televisione, anche il doppiaggio: era la voce originale di Mrs. Potato nei "Toy Story". pic.twitter.com/2bH5Td5kgp — Il Nerdastro (@Il_Nerdastro) April 3, 2022

Estelle Harris lascia tre figli e tre nipoti. Ha iniziato a dedicarsi alla recitazione da adulta ed era conosciuta come “La regina degli spot pubblicitari”. Nel 1954 ha sposato l’attore Sy Harris, dal quale ha avuto tre figli: Eric (1957), Glen (1961) e Taryn (1964). Il marito è morto nel gennaio 2011.