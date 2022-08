“Ci siamo rivisti…”. Estefania e Roger dell’Isola, viene fuori solo adesso. Quando nessuno se l’aspettava

Estefania Bernal è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. È entrata in punta di piedi, ma il pubblico ha imparato ben presto a conoscerla soprattutto per la storia che è nata tra le spiagge dell’Honduras con il modello Roger Balduino. Molti telespettatori hanno creduto che davvero ci fosse del tenero tra loro per poi scoprire che non c’era molto di vero da quei baci e quegli abbracci. Dapprima Roger Balduino ha detto di essere stato spinto da Estefania Bernal a mettere in piedi una relazione perché avrebbe incuriosito il pubblico.

Poi la modella ha immediatamente negato quanto detto dal naufrago. Tornata su Playa Sgamada ha rivelato ai suoi compagni d’avventura che non c’era nulla di vero in quanto era stato dichiarato in puntata: “Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata”.





Estefania e Roger dopo l’Isola non è “scoccata la scintilla”

A distanza di qualche tempo dalla fine dell’Isola dei Famosi Estefania Bernal è tornata a parlare della sua esperienza in Honduras e lo ha fatto in una intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Miceli: “Là è un mondo diverso, una realtà parallela. È stata una esperienza indimenticabile, la mancanza di cibo, la mancanza dei miei affetti, è stata tosta, ma con la testa tutto si può fare. Non avevamo contatti con l’esterno e non sapevamo niente di quello che succedeva nel mondo. Una esperienza tosta, ma veramente bella”

Quindi ha fatto riferimento alla storia con Roger Balduino. La sintesi è che tra loro la famosa scintilla dell’amore non è mai scoccata e che per questo sono rimasti solo amici: “Ci siamo visti normalmente, non è scoccata la scintilla. Lui è bellissimo, un bravissimo ragazzo e poi la gente ci voleva insieme. Però abbiamo un bellissimo rapporto, da amici. Mi ha fatto molto piacere conoscerlo, è un figo pazzesco, facevamo una bella coppia”.

Infine ha parlato anche di Edoardo Tavassi. In tanti a un certo punto del reality hanno pensato che tra loro ci potesse essere qualcosa di più della semplice amicizia, nonostante il fratello di Guendalina Tavassi avesse manifestato un interesse anche nei confronti di Mercedesz Henger: “Che persona spettacolare Edo, molto simpatico. Abbiamo un bellissimo rapporto, ma per me è un amico, come se fosse mio fratello, Mi aveva detto che non voleva andare oltre sull’Isola con Mercedesz, lei voleva per forza una risposta e questa cosa è stata un po’ strana”.