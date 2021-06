Stanno nuovamente per aprirsi le porte della Rai per Roberta Capua: l’ex Miss Italia sarà al timone insieme a Gianluca Semprini di Estate in diretta, il talk show che andrà in onda dal lunedì al venerdì (si parte il 28 giugno) dalle 15:45 alle 18:45. Quest’anni si cambia dopo la parentesi di Andrea Delogu e Marcello Masi, con la partecipazione speciale di Sandra Milo. Ritorna il titolo di qualche stagione fa e ritorna anche Roberta Capua.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta si è detto entusiasta di questa scelta: “Roberta ha una grande capacità di entrare nelle case degli italiani in punta di piedi e con il sorriso, è sobria, elegante, sa sorridere e commuoversi. Mi piace molto”. La conduttrice di origini napoletane avrà il compito di raccontare quotidianamente un’Italia che si appresta a ripartire scongiurando i rischi di una terza ondata di Covid.

L’ex Miss Italia si sta preparando per il debutto e non vede l’ora di entrare nuovamente nelle case degli italiani. E lo farà con il garbo e l’educazione che i telespettatori le riconoscono. Sa già che sarà una bellissima esperienza e, pur essendo campana, non è molto scaramantica ma, svela a Radiocorrieretv: “Nella prima puntata mi devo vestire di bianco. È una piccola abitudine che ho da anni: indossare qualcosa di bianco è di buon auspicio”.





Gianluca Semprini e Roberta Capua racconteranno l’Italia che riparte a Estate in diretta. Roberta Capua anticipa che affronteranno tanti argomenti. Ci sarà la cronaca ma anche un po’ di leggerezza, costume e gossip. Si parlerà del mondo dello spettacolo che riparte dopo un anno durissimo e i posti in cui gli italiani andranno in vacanza. E a proposito del suo collega di avventura, Gianluca Semprini, Roberta Capua dice: “Ho trovato una persona molto accogliente e sorridente e ci siamo subito intesi. Dal punto di vista professionale possiamo essere assolutamente complementari. Ci siamo sentiti subito affiatati e credo che anche sul campo sarà così”.

Qualche tempo fa Roberta Capua ha detto che l’idea di partecipare a un reality non l’alletta particolarmente: “Come concorrente non sarebbe una situazione che sentirei nelle mie corde. Nella vita, mai dire mai però come idea non mi entusiasma. Seguo i reality. Ci hanno tenuto compagnia durante un periodo in cui avevamo voglia di leggerezza e di evasione. Li trovo divertenti anche se a volte eccessivi”.