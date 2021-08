Estate in diretta è il programma di Rai1 di cronaca e approfondimenti condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua che fa compagnia agli italiani durante i lunghi pomeriggi estivi. I fatti di attualità vengono alternati da momenti di leggerezza e di divertimento. Durante le varie puntate è stato dato spazio alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio.

Non mancano gli imprevisti, come quello accaduto durante la diretta di martedì 3 agosto: una gaffe al momento del collegamento in esterna. I conduttori hanno dato la linea ai diversi inviati sparsi lungo le coste e le spiagge italiane. E la gaffe è piovuta nel corso del collegamento con Giuseppe Di Tommaso, che si trovava sulla spiaggia di Grottammare, nelle Marche, provincia di Ascoli Piceno, dove si è tenuto un divertente siparietto tra l’inviato e una signora del posto, la quale era stata eletta “più bella della spiaggia”.

L’inviato ha presentato la signora di mezza età e ha detto: “Lei è stata la più bella della spiaggia”. All’improvviso dallo studio si sente qualcuno che afferma: “La più bella? Pensa te la più brutta…”. Parole sghembe pronunciate da un ospite, che però non era inquadrato. Il popolo del web si è immediatamente accorto della clamorosa gaffe e i sospetti sono piovuti su Marcello Cirillo, tra gli ospiti uomini.





Eppure nessuno sembra aver notato quanto detto dall’ospite, né la Capua né Semprini, i quali hanno glissato sullo scivolone per poi cambiare il focus del discorso. Un altro imprevisto è capitato nella giornata di mercoledì 4 agosto. All’improvviso è saltata la luce nello studio di via Teulada a Roma dal quale Estate in diretta viene trasmesso. Un problema tecnico ha messo k.o il sistema elettrico della storica sede della Rai vicino Piazza Mazzini.

Dalla Rai non hanno potuto fare altro che sostituire il programma e in onda è andato Techetechete. Un’interruzione che ha stupito molti telespettatori che hanno visto improvvisamente sparire il salotto condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua dai loro schermi. Smarrimento anche su Twitter dove molti utenti si sono chiesti cosa sia successo alla popolare trasmissione di Rai1. La trasmissione è ripresa dopo 15 minuti. Roberta Capua alla ripresa della trasmissione è stata costretta a scusarsi con il pubblico spiegando semplicemente che c’è stato “un problema tecnico” e che lo stop “non è dipeso da noi”