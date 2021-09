“Sei stato sotto di me…”. In diretta la battuta del collega. E Roberta Capua lo umilia così, davanti a tutti

Ultima puntata per l’Estate in diretta, il programma di Rai1 che ha tenuto compagnia ai telespettatori per tutti i pomeriggi d’estate. A condurlo una coppia inedita, quella formata da Gianluca Semprini e Roberta Capua. lui giornalista di grande esperienza, lei rientrata in tv da protagonista dopo una lunga assenza e alcune semplici comparsate. Dopo 10 anni Roberta Capua è tornata sul piccolo schermo.

A volerla fortemente in casa Rai è stato il direttore di rete Stefano Coletta. Un’idea che ha subito entusiasmato la presentatrice che però, prima di accettare, ha chiesto consiglio ai suoi punti di riferimento della vita: il figlio e il marito, l’imprenditore Stefano Cassoli. L’ex Miss Italia aveva messo da parte il lavoro per dedicarsi al figlio Leonardo (che ora ha 13 anni) ma ora è tornata su Rai1.

Nel 2017 si è fatta vedere di nuovo in tv grazie alla partecipazione a Masterchef Celebrity, che da brava napoletana vinse. Da quel momento la presentatrice è stata scelta per condurre programmi inerenti alla cucina su Sky e Tv8. L’occasione per farsi nuovamente apprezzare dal pubblico è arrivata nell’estate 2021. Il pubblico ha apprezzato la loro bravura e la loro professionalità premiandoli dal punto di vista degli ascolti.





Ancora non è chiaro cosa la Rai abbia in serbo per loro per il futuro: intanto hanno la possibilità di godersi un meritato periodo di riposo dopo tante giornate passate in video. Ora è il tempo dei saluti: “È stata un’estate lunga, piena di cose e di avvenimenti che abbiamo raccontato con semplicità – si è congedata la Capua -. Vi abbiamo fatto compagnia con i nostri toni e i nostri modi”. “E voi da casa ci avete seguito in tanti”, ha salutato Semprini a un passo dalle lacrime per l’emozione.

Poi Gianluca Semprini ha salutato Roberta Capua improvvisando una gag in studio. “Non so se sono stato alla tua altezza…”, ha spiegato avvicinandosi alla Capua e tirando fuori un piedistallo. “Per tutta l’estate sono stato dieci centimetri sotto di te!”. Il riferimento è all’altezza della statuaria conduttrice napoletana, che a quel punto ha risposto per le rime prima di esplodere in una fragorosa risata. Quindi ha spiegato: “Sei stato sotto di me di dieci centimetri in altezza, ma sopra per professionalità e garbo. Sei stato veramente il partner ideale”. Poi sorridendo ha detto: “Ma sei veramente stupido”.