“Ma dici sul serio?”. Roberta Capua, che imbarazzo in diretta. La gaffe dell’ospite non passa inosservata ed è gelo

Roberta Capua conduce insieme al giornalista Gianluca Semprini Estate in diretta, il programma di Rai1 che va in onda il pomeriggio e tiene compagnia a tantissimi italiani. La trasmissione sta registrando ascolti record ma senza una forte contro programmazione. Funziona il tandem composto dall’ex Miss Italia e dal giornalista: in questo modo possono essere alternati temi d’attualità e discussioni più leggere discussi entrambi con la solita attenzione e il solito rigore.

Durante la puntata di venerdì 23 luglio ci sono stati momenti di leggero imbarazzo a Estate in diretta. Si parla di bellezza ai tempi dei social, con Instagram a dettare canoni e comportamenti. In studio con Roberta Capua e Roberto Semprini c’è Beppe Convertini. Viene mandato in onda un servizio in cui Stefania Orlando e Ingrid Muccitelli ammettono di utilizzare i classici “filtri” del social per camuffare qualche difetto, correggere selfie e scatti e rendere tutto un po’ più “perfetto”.

Ormai si tratta di un comportamento che è diventato una norma, anche se c’è chi – come gli influencer norvegesi – sta sostenendo una legislazione che obblighi gli iscritti ai social a dichiarare pubblicamente se una foto è stata ritoccata o meno. Questo, spiegano dal Nord Europa, proprio per non condizionare gli utenti. In studio il dibattito è leggero e prende sin da subito una piega simpatica. “Stefania e Ingrid sono bellissime anche con i brufoli”, elogia le colleghe Beppe Convertini, attribuendo le parole della Muccitelli anche all’ex concorrente del Grande Fratello Vip e travisando le loro parole.





Roberta Capua è imbarazzata ed è costretta a correggere l’ospite che insieme ad Anna Falchi conduce Uno Weekend, il contenitore del fine settimana di Rai1: “Ma veramente hanno detto che un pochino di filtro lo usano”. Insomma, bellezza sì ma non proprio al naturale, o perlomeno non sempre. “A volte si rischia di non ritrovarci guardando vecchie foto – aveva ammesso pochi secondi prima la Orlando nel servizio – perché non si è mai naturali al 100%. Io qualche filtro ce lo metto non avendo più, 20 anni ma neanche 30 e 40”.

Qualche giorno prima Roberta Capua era stata protagonista di un fuori programma con Alessandro Cecchi Paone. i parla di tradimenti e coppie. Semprini e la Capua puntualizzano che l’argomento è caldissimo ed avrebbe agitato gli animi. Tra gli ospiti c’è anche Alessandro Cecchi Paone che lancia una provocazione alla Capua. E dice: “Tu frequenti uomini americani?”. Roberta Capua replica: “Sto bene con mio marito!”. Poco dopo la conduttrice puntualizza ancora una volta: “Io non frequento uomini americani, ho un marito da 10 anni che non è americano, è tutto molto soggettivo dipende dagli uomini e dalle donne, dalle situazioni, dai contesti. io sto bene così. Stare con qualcuno per sconfiggere la solitudine è triste”.