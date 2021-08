“Come fai a preferire quel c***o”. Estate in diretta, gaffe clamorosa sul grande vip. Roberta Capua senza parole

Lady Diana moriva 24 anni dopo un tragico incidente a Parigi nel tunnel del Pont de l’Alma. Una figura tormentata quella di Diana Spencer, ma soprattutto mai dimenticata: dal matrimonio con il principe Carlo alla sofferenza per il rapporto di lui con Camilla Parker Bowles, dall’amore per i figli William e Harry alle battaglie per i più poveri. Diana entrò ben presto nei cuori dei sudditi di Sua Maestà, ma è stata una icona per le donne di tutto il mondo. “Beh, eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato”, disse Lady D nella celebre intervista del 1995 al giornalista della Bbc Martin Bashir, accusato poi di averle estorto alcune informazioni con l’inganno.

Diana diceva di voler essere la regina del cuore della gente ma è stata anche la regina dello stile, diventando tra gli anni Ottanta e i Novanta il punto di riferimento estetico di milioni di donne. Svecchiando la moda come aveva fatto con la monarchia, offrendo per la prima volta alla stampa una visione cruda della vita a Corte, fino a metterne quasi a rischio l’esistenza.

Anche la tv italiana in queste ore si sta occupando dell’anniversario della morte di Lady Diana. Lo ha fatto anche Estate in diretta, il programma di approfondimento condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua. Durante la diretta, però, si sono vissuti momenti di grande imbarazzo. Si parla, ovviamente di Diana Spencer, e il discorso si estende a tutta la Corona britannica, dai rapporti della Principessa triste col marito Carlo al gossip scatenato sulle corna vere o presunte, di cui si sarebbero resi protagonisti entrambi durante un matrimonio tribolato e mai veramente felice, nonostante la nascita dei due figli.





Si parla di tradimenti e l’ospite Mariella Milani non usa mezzi termini per “dipingere” la rivale in amore di Diana, Camilla Parker Bowles, l’eterna innamorata di Carlo. Non si trattò solo di una passione giovanile, dal momento che dopo la morte di Diana i due sono finalmente potuti uscire allo scoperto. Ma non tutto era rose e fiori per loro, già quando Diana era ancora in vita. “Pare – ha ricordato maliziosa la Milani, scrittrice ed ex conduttrice del Tg2 – che il principe Filippo abbia detto a Carlo ‘ma come fai a lasciare Diana e a preferire quel cesso’!”.

In pochi – ma lunghissimi secondi – in studio cala il gelo. Roberta Capua e Gianluca Semprini sembrano interdetti. E per cercare di superare l’empasse preferiscono cambiare discorso chiedendo agli altri ospiti altri retroscena sui reali inglesi. Anche Diana la giornalista Mariella Milani non è andata giù più leggera: “Simbolo di fragilità e in sintonia con la sofferenza – l’ha definita – e questo si evince guardano le immagini del suo volto e del suo corpo segnato anche da disturbi alimentari”.