La crisi di governo e le elezioni anticipate al 25 settembre comportano anche uno stravolgimento dei palinsesti televisivi. In molti pensavano di proseguire regolarmente le loro vacanze e di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La caduta del governo guidato da Mario Draghi porta come conseguenza il fatto che per alcuni protagonisti della tv italiana le ferie saranno bruscamente interrotte per tornare prima in onda in vista del prossimo appuntamento elettorale.

Ad esempio in Rai sono già al lavoro per una chiamata alle armi dei conduttori e i programmi di punta con largo anticipo, in piena estate, per raccontare le settimane di campagna elettorale che verranno. Secondo i bene informati si sta lavorando a un ritorno già in agosto di Cartabianca, contenitore del martedì sera che potrebbe anticipare la partenza rispetto a quella prevista del 6 settembre, affiancandosi a Filo Rosso di Giorgio Zanchini. Ancora non c’è nulla di certo, possibili novità sono attese nei prossimi giorni.





Estate in diretta chiude in anticipo: finisce il 2 settembre

Anche per altri programmi si prospetta un rientro anticipato. È il caso anche de La vita in diretta che tornerà in onda da lunedì 5 settembre invece che dal 12. Di conseguenza Estate in diretta, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini chiuderà prima: i due conduttori di Rai1 saluteranno il pubblico venerdì 2 settembre invece del 9. Si tratta dunque di una settimana di anticipo per Alberto Matano che avrà diversi giorni di ferie in meno. Con il nuovo assetto di Rai1 previsto per settembre Roberta Capua e Gianluca Semprini sono costretti a salutare in anticipo il pubblico.

Quest’ultimo sono ben due anni che premia i conduttori di Rai1 con ascolti giornalmente ottimi tra cronaca, attualità, spettacolo, interviste, musica, grandi ospiti e molto altro. Al momento parlarne è prematuro, ma pensare a una terza edizione con la stessa coppia di conduttori non sembra poi così impossibile. L’affiatamento tra Roberta Capua e Gianluca Semprini è innegabile e la probabilità che ancora una volta squadra che vince non si cambia sembra alta. Da segnalare, inoltre, che quest’anno il programma di Rai1 è andato in onda un mese in più, partendo da giugno.

Insomma manca un mese a Roberta Capua e Gianluca Semprini per concludere la loro seconda stagione al timone di Estate in diretta. Al momento non è noto se ci siano nuovi progetti televisivi per loro. Gianluca Semprini potrebbe però ottenere nuovi progetti come giornalista mentre per Roberta Capua potrebbe essere richiamata per la conduzione di PrimaFestival dopo l’esperienza di quest’anno.

