“Mi hanno cacciato dalla tv”. Scoppia il caso sul conduttore, che denuncia: “Solo perché sono gay”

Lui si chiama Erick Adame ed è il protagonista di questa storia. È un volto noto della tv e di professione fa il meteorologo: è stato licenziato perché ha frequentato un sito per adulti usando la webcam. E sui social ha voluto raccontare la sua verità “piuttosto che lasciare che gli altri controllino la narrativa della mia vita”, come riporta il sito Tmz. L’uomo, mentre lavorava al canale tv, Spectrum News NY1 ha frequentato un sito gay, “mentre era in casa, esibendosi davanti alla telecamera per altri uomini”. Ed il professionista crede che sia il suo orientamento sessuale ad aver pesato nella decisione di licenziarlo.

Erick Adame ha detto di non aver guadagnato nulla dalle sue esbizioni via webcam, che tra l’altro erano “consensuali al 100%”. Il problema è, che essendo un personaggio pubblico, ha agito in segretezza rispetto alla sua professione ed all’emittente per cui lavorava, a cui ha chiesto scusa, anche se precisa un aspetto non secondario della vicenda, e cioè il suo orientamento sessuale.





Erick Adame licenziato dalla tv: è apparso in webcam su siti hot

“Non mi scuso per essere apertamente gay o per essere positivo nei confronti del sesso…il mio psichiatra definisce le mie azioni un “comportamento compulsivo”, altri le chiamerebbero sconsiderate, stupide o sfacciate” dice Erik Adame, sfogandosi sui social e chiede ai suoi ex datori di lavoro di essere giudicato per la sua professionalità.

“Per favore giudicatemi dalle centinaia, migliaia di ore di televisione di cui sono così orgoglioso … non dai due minuti di video salaci”, scrive ancora il professionista, rivolgendosi a chi vorrà assumerlo in futuro. Nel post, Erick Adame, dice di essere già stato vittima di pregiudizi, essendo figlio di immigrati messicani ed il primo della sua famiglia ad aver frequentato l’università e a lavorare in tv.

Dopo la decisione del licenziamento Erik Adame è passato al contrattacco e ha presentato una serie di documenti in tribunale per costringere i proprietari di Unit 4 Media, che possiede il sito da cui provengono gli screenshot di lui in atteggiamenti sessuali, a fornire i nomi di chi ha fatto trapelare il materiale. Erik Adame è stato il meteorologo di Spectrum News dal 2007. Adame ha scritto che “aveva il lavoro dei miei sogni e l’ho perso a causa del mio errore di giudizio. Ma sono ottimista e forse abbastanza ingenuo da pensare che potrei tornare in televisione e farlo di nuovo un giorno”.

