Bruttissimo episodio per il volto noto della televisione, che si è reso suo malgrado protagonista di un infortunio. Ha mostrato il risultato dell’accaduto sul suo profilo Instagram, infatti ha fatto vedere a tutti la fasciatura al piede, resasi necessaria dopo l’imprevisto. I suoi fan l’avranno sicuramente riempito di messaggi in direct, visto che si è trattato di una storia postata online dall’uomo. Il quale ha anche spiegato poi nei dettagli quali siano attualmente le sue condizioni di salute.

Un po’ di tempo fa aveva fatto emozionare tutti per una dedica alla sua mamma. “Mami cara, auguri in questa giornata speciale seppur un po’ malinconica perché ancora troppo distanti…. ma vicini col cuore. Ti voglio bene. Auguri affettuosi a tutte le mamme, inestimabile patrimonio! #mom #ilovemymom #partymom #festadellamamma #wlamamma #vivalamamma #iloveyou #mylife”, aveva scritto a corredo dello scatto che lo vedeva protagonista insieme alla madre. Ora questa disavventura.

Ad aver avuto un infortunio è stato il noto wedding planner e protagonista di programmi televisivi quali ‘Come ti vesti’ e ‘Shopping Night’, Enzo Miccio. Che ha scritto su Instagram: “Sono cascato dal tacco 12. Niente di grave per fortuna!”. E, come si può vedere dalla foto, ha mostrato a tutti i risultati di questa caduta, le cui cause non sono state specificate nei dettagli. Si sa solo appunto che è caduto per terra, ma non altri particolari. Se non il fatto che si trovi in buona salute, nonostante l’inconveniente.





Non sappiamo se Enzo Miccio vorrà fornire ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, ma sta di fatto che al momento sicuramente dovrà rimanere molto a riposo per evitare ulteriori conseguenze. Non potrà sforzarsi più di tanto per non incorrere in complicazioni. Ma come ha lui stesso ammesso, conseguenze gravi non ce ne sono state, quindi presumibilmente tra poco tempo finirà la sua convalescenza e ritornerà come prima. I fan gli hanno fatto l’in bocca al lupo e sperano di rivederlo presto.

Enzo Miccio, classe 1971, è conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner. Ha debuttato nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni nel 1999 e nel 2001 ha fondato la prima società a Milano. Ha partecipato in veste di ospite e opinionista televisivo a programmi come ‘Domenica Live’, ‘Che tempo che fa’, ‘I menù di Benedetta’, ‘Tv Talk’ e ‘Vieni da me’. Nel 2021 ‘Abito da sposa cercasi – Puglia’.