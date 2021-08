Fiori d’arancio per l’ex cavaliere di Uomini e Donne. La notizia arriva per la gioia di numerosissimi fan. Il programma di Maria De Filippi ha provato a fargli incontrare l’anima gemella, ma poi l’ex cavaliere ha dovuto attendere un po’ prima di incontrare il vero amore.

Qualche indizio prima di rivelare il nome dei due ‘piccioncini’. Nella vita dell’ex cavaliere una relazione con la dama Pamela Barretta che, una volta raggiunto il capolinea, ha talmente scosso il cavaliere al punto di lasciare il programma. Poi, come spesso accade nella vita, Cupido ha scoccato la sua freccia facendo centro e senza alcun preavviso.

Ovviamente stiamo parlando di Enzo Capo, ex cavaliere del parterre over del dating show di Maria De Filippi, che dopo Pamela ha riaperto il suo cuore a Lucrezia Massimo. Il risultato è stato quello di aver messo a sicuro la chiave e preso la decisione più importante per una coppia, quella di sposarsi.





Non solo la conferma di un matrimonio che si farà, ma persino la data in cui i due proferiranno il fatidico ‘si’: “Ci sposiamo il 16 ottobre”. E non poteva che accadere, visto che tra i due la scintilla ha cominciato a bruciare da subito, rivelando però di non essere destinata a spegnersi tanto facilmente.

“Sesso? Minimo una volta al giorno per questo andiamo d’accordo”, ha rivelato Enzo in persona, entusiasta dell’esperienza televisiva, seppur con un ‘ma’: “Sicuramente una gran bella esperienza. La rifarei sicuramente tornando indietro nel tempo, ma a oggi spero proprio di no perché sono felicemente fidanzato con una donna meravigliosa che presto diventerà mia moglie”.