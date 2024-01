Al Grande Fratello potrebbe esserci un’entrata a sorpresa o almeno così si sono convinti alcuni concorrenti dopo quanto successo nella Casa. No, non stiamo parlando di Ciro Petrone, che settimane fa ormai si era auto eliminato e di recente ha chiesto di poter tornare. Per chi fosse rimasto indietro: l’attore napoletano era entrato nel cuore di tutti gli inquilini della casa e anche del pubblico e ha deciso di ritirarsi dal gioco perché sentiva la mancanza di casa e della fidanzata Federica Caputo con la quale, però, ha deciso di interrompere la relazione qualche mese fa.

Adesso Ciro sarebbe pronto a varcare di nuovo la porta rossa del Grande Fratello, come rivelato in un’’ospitata a Casa Chi dove ha espresso la propria volontà di rientrare. “Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra (Lamborghini, ndr) fu squalificata e la fecero rientrare, io l’ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso dire sempre le cose che penso, ci pensa Mughini”, ha spiegato.

GF, “Entra una settimana”

Non è dato da sapere ancora se la produzione del Grande Fratello accetterà la sua richiesta ma di sicuro i suoi ex coinquilini sarebbero felici. Ma spostiamoci nella Casa, dove i concorrenti hanno assistito al passaggio di un aereo dedicato a un altro ex: Mirko Brunetti. Striscione realizzato dai suoi supporter dopo una raccolta aperta nei giorni precedenti.

Striscione molto particolare: “NO MIRKO NO GF MANCHI #MIRKOSPITE” e poi un cuore rosso, questa è la frase precisa scelta dai fan di Mirko Brunetti, che continuano a mostrargli stima e affetto anche dopo la sua eliminazione. Lui ha ringraziato sui social, ma come hanno reagito nella Casa? Vittorio ha confidato di sentire la sua mancanza e anche Beatrice Luzzi lo ha salutato: “Ciao Mirko, sei un grande”.

“mirko ospiti può darsi che..”

“che significa ospite?”

“che rimane per un paio di giorni e poi se ne va”

“esistono gli ospiti eh”



Ma a stupire soprattuto Greta Rossetti e Perla Vatiero, entrambe ex di Mirko. La prima si è chiesta il senso del messaggio: “Lo rivogliono dentro?”. E la seconda, secondo cui Mirko entrerà davvero al GF ma in qualità di ospite: “Entra una settimana e poi esce. Esistono gli ospiti e ci sono stati anche in passato, non è mica una cosa così strana“. Andrà così?