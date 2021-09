“Con Alessia Marcuzzi…”. Enrico Papi costretto a parlare dopo quelle strane voci: “È così, stop”

Enrico Papi torna sul piccolo schermo e le voci già si rincorrono. Un debutto con il botto per il conduttore della più che nuova edizione di Scherzi a parte. Un grande traguardo per il programma Mediaset che festeggia dunque la sua 15esima edizione, ma per il padrone di casa è già tempo di rispondere a una questione lasciata in sospeso.

Non ha fatto in tempo ad andare in onda che già tutti parlano di lui. Enrico Papi, reduce dall’esperienza a Tv8, non ha di certo tempo da perdere: “Scherzi a parte è un programma cult di Canale 5 cui ho voluto dare una sorta di imprinting, ma senza snaturarlo dalla sua forma originale”, ha affermato al Giornale di Sicilia.

Ed è sulla stessa testata che il conduttore ha colto la palla al balzo per spazzare via ogni dubbio su quel rapporto che si vociferava essere ricco di tensioni nei confronti di un super nome Vip della televisione italiana, quello di Alessia Marcuzzi.





Si riavvolge il nastro: perché i due colleghi sarebbero arrivati ai ferri corti? Pare che da alcun rumor emersi in passato, le tensioni sarebbero nate in seguito al rifiuto ‘last minut’ di Papi di prendere parte all’Isola dei Famosi. Una scelta che lo avrebbe poi portato dritto nello studio di Ballando con Le Stelle.

Così molti si sarebbero spiegati anche il ‘no’ secco di Alessia Marcuzzi di fronte alla possibilità di una conduzione a quattro mani per Scherzi a Parte. Enrico Papi smentisce: “Non so niente, anzi, direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare. Non lei ovviamente”, dunque “nessuna questione in sospeso” tra di loro.