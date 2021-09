“È morta davanti a me”. Enrico Papi in lacrime: è un dolore senza fine. In quel momento per lui “è finito il mondo”

Enrico Papi è tornato in tv al timone di Scherzi a parte, lo storico programma di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili. Si tratta di un appuntamento divertente e di intrattenimento per il pubblico a casa e di un ritorno importante per il conduttore che, da anni, è stato il volto del canale Tv8. Tra le vittime degli scherzi della puntata del 19 settembre ci sono stati: Albano Carrisi, Federica Panicucci, Mario Giordano, Vladimir Luxuria e Federica Pellegrini.

Poco prima di vederlo in onda con Scherzi a parte, Enrico Papi è stato ospite di Silvia Toffanin nell’appuntamento domenicale di Verissimo. Il conduttore ha ricordato ultimi giorni di vita della madre, Luciana, deceduta un anno fa al termine di una lunga malattia. “Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona”, ha detto. Nonostante sia passato oltre un anno, Papi ha ammesso di non essere ancora riuscito a superare il lutto.

Papi e la madre Luciana erano molto legati. “Con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto – ha dichiarato in puntata il conduttore – ci sentivamo tutti i giorni, la vedevo spesso, ho apprezzato molto com’era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita”.





Un legame forte e positivo che si è spezzato con la morte della donna, sopraggiunta al termine di una brutta malattia. Enrico Papi è crollato, sopraffatto dall’emozione e dalle lacrime: “Nonostante non riuscisse a parlare molto, provava a fare delle battute per sdrammatizzare anche in un momento così terribile. Per un figlio, vedere la madre morire davanti a sé, è bruttissimo. L’impotenza di non poter fare nulla è terribile”.

Pochi giorni fa, su Instagram, il presentatore ha ricordato la donna nell’anniversario della scomparsa: “Un anno fa a quest’ora te ne andavi lasciando un vuoto enorme incolmabile”. Un post carico di tristezza che racconta di un dolore ancora grande. A Verissimo Enrico Papi ha parlato anche del padre e della difficoltà di parlare con lui della donna. “Non ce la faccio ad andare al cimitero. Per me è finito il mondo, è finito un tempo”. Suo padre ha sostenuto il conduttore: alla vigilia del suo rientro in tv con Scherzi a parte, gli ha voluto inviare un messaggio attraverso Verissimo. “Mamma è vicino a te”, gli ha detto commosso suo padre.