Rai, altra batosta su Enrico Montesano. L’eco delle polemiche per la cacciata del comico da Ballando con le Stelle non si è ancora spenta che già si diffonde un’altra pesante indiscrezione. Come molti sapranno il protagonista di tante pellicole del cinema e della tv italiani stava partecipando allo show condotto da Milly Carlucci. Poi, però, durante alcune prove ha indossato una maglietta con la scritta “Memento audere semper”, slogan coniato da Gabriele D’Annunzio per la X Mas, il corpo militare fascista della RSI.

La reazione della dirigenza Rai è stata immediata e severa: Enrico Montesano è stato buttato fuori da Ballando con le Stelle. Inizialmente il comico si era difeso: “Un’ingenuità. Sono collezionista di magliette, anche quelle dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero”. Poi però si è rivolto agli avvocati per tutelare la sua immagine. Con la televisione pubblica è iniziata così una battaglia legale e proprio recentemente è uscita fuori un’altra pesante indiscrezione.

La decisione della Rai: altra batosta per Enrico Montesano

Per i vertici di viale Mazzini, evidentemente, non è bastato l’allontanamento di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle. Secondo quanto riportato dal magazine Oggi la Rai aveva intenzione di affidare al comico un nuovo progetto per l’anno prossimo. Ma, a quanto pare, i dirigenti ci hanno ripensato. In particolare era stato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta a voler affidare un one man show di due puntate a Montesano.

Secondo quanto trapela nelle ultime ore, però, la Rai avrebbe bloccato tutto. Così il progetto di affidare uno show in due puntate ad Enrico Montesano è stato annullato sul nascere. Una decisione che va sicuramente ad incidere sui rapporti già tesissimi tra l’azienda pubblica e il comico che non ha affatto digerito la cacciata da Ballando con le Stelle.

Mi chiedo come sia potuto sfuggire alla regia di @Ballando_Rai il simbolo della Xª Flottiglia MAS sulla maglietta di Enrico Montesano. Una formazione che operò al fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, colpevole di orrendi crimini di guerra. #matrice pic.twitter.com/dBoWd1IM15 — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 13, 2022

Come leggiamo sui social: “La direzione di Coletta voleva affidare un one man show in 2 puntate a Enrico Montesano, per il prossimo anno, su Rai 1. Il progetto è stato bloccato dalla dirigenza Rai. L’attore ha intenzione di avviare una dura battaglia legale”. Il braccio di ferro la tra televisione di Stato e il comico ha diviso web e mondo dello spettacolo: diversi personaggi hanno difeso Enrico Montesano, ma la Rai è andata dritta per la sua strada. Cosa succederà ancora?

