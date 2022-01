Emma Marrone, single per scelta. Il cuore della cantante stenta ad aprirsi a un nuovo amore ma l’occasione per parlare della vita privata e sentimentale è sempre utile per comprendere a fondo come vanno realmente le cose. Un’intervista faccia a faccia con Maria De Filippi ha dato modo alla cantante di ‘sbottonarsi’ un po’ di più sulle questioni di cuore.

Nel tempo nella vita di Emma Marrone, sono stati davvero tanti i cambiamenti. Dai banchi della scuola di Amici a palcoscenici dove a brillare era solo e sempre lei. La malattia, la forza ritrovata dentro di sè, ma anche l’attesa del grande amore della sua vita. Emma Marrone lo ha rivelato a Maria De Filippi per i lettori di D di Repubblica.

L’amore? Emma Marrone risponde con queste parole facendo un piccolo tuffo nel passato: “Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece…”.





“Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho. Una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

E Maria De Filippi incalza: “Prima o poi arriverà un fidanzato per te”, nella risposta di Emma però non poco scetticismo nonostante si sia detta pronta ad accoglierlo nella propria vita: “Mah”. E a chiosare l’intervista alcune anticipazione nel ruolo di attrice “Oggi mi guardo allo specchio e mi vado bene così come sono, perfino con il taglio di capelli raffazzonato per l’ultimo film, in cui tra l’altro mi invecchiano tantissimo ed è tutto girato senza trucco. Credo che le persone rimarranno sorprese”.